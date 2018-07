GULLKANDIDAT I EM: 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen. Her fra Bislett. Foto: Bjørn S. Delebekk

Eksperter tror Jakob Ingebrigtsen (17) kan ta EM-gull

Publisert: 22.07.18 19:16

FRIIDRETT 2018-07-22T17:16:32Z

Flere eksperter har kjempetro på medalje for Ingebrigtsen-brødrene Filip (25) og Jakob (17) før friidretts-EM i Berlin i august. Ikke bli sjokkert om sistnevnte tar gull.

– Det de gjorde var helt formidabelt. Det er noe av det mest ekstreme jeg har sett.

Det forteller en entusiastisk Jann Post til VG.

Fredag slettet Filip Ingebrigtsen (25) storebror Henriks norske rekord da han løp inn til tredjeplass på 1500 meter, mens minstemann Jakob Ingebrigtsen (17) satte ny U20-europarekord, med fire sekunders margin, og U18-verdensrekord. Det holdt til fjerdeplass. Filip Ingebrigtsens tid ble 3.30,01 - Jakob endte på 3.31,18.

– Det er ikke til å fatte at en 17-åring kan løpe så fort. Helt, helt utrolig, fortsetter Post.

Tror Jakob kan ta gull

Spesielt yngstemann Jakob har vært heit denne sesongen: For bare en uke siden løp han inn til bronse på 5000-meter i U20-VM i Finland. Etter bronsen meldte han selv til VG at han ville løpe både 5000 og 1500 under EM.

– Jeg tror begge tar medalje i EM. Hvem som blir best er vanskelig å si. De kan vinne hver sin øvelse: Jakob er medaljekandidat på 1500 og 5000; Ikke noe gullpress, men jeg blir ikke overrasket om han vinner, sier Post og fortsetter:

– Filip er en av favorittene på 5000 og en outsider på 1500. De har begge veldig gode muligheter til å ta medalje.

Filip Ingebrigtsen løp lørdag kveld på 13.30,48 på 5000 meter under et stevne i belgiske Heusden lørdag kveld. Tiden er klart under EM-kravet.

– Gjelder å prikke inn formen

Trine Hattestad vet en ting eller to om å vinne: spydkasteren har et OL-gull, to VM-gull og ett EM-gull på CV-en. Hun er enig i det Post sier, og tror brødrene har gode gullmuligheter i byen som mellom 1961 og 1989 var delt av Berlinmuren.

– De løper som bare det. De har store sjanser til å ta gull, begge to. Rett og slett utrolig gøy å se på guttene, sier Hattestad.

Selv om spydkasting og løping er to vidt forskjellige grener, trekker hun likevel parrallerer til den mentale biten når det kommer til store mesterskap:

– Det gjelder å prikke inn formen og tenke at det er vanlig stevne. Med en gang jeg fikk høye skuldre ble det vanskelig. I tillegg var det litt sånn at i det jeg vant første gang, kom jeg meg over kneika. Da fikk jeg hull på byllen, og da vant jeg gang på gang. Jeg tror de kommer til å klare det – de har hodet til det og i tillegg har de hverandre å støtte seg til. Det blir viktig.

Eldstebror Henrik gjorde en god 1500-meter søndag og endte på 4.plass med tiden 3.35,61.