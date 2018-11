INGEN LUKSUS: Karsten Warholm og hans treningskamerat Amalie Iuel inntar lunsj i deres spartansk utstyrte pauserom i Vallhall Arena i forbindelse med enda en lang treningsdag. Foto: Helge Mikalsen

Karsten Warholm har lagt om livsstilen

VALLHALL ARENA (VG) Karsten Warholm (22) røper at han var «helt elendig» når det gjelder kosthold og søvn. Nå har Norges regjerende verdens- og europamester endret livsstilen for å slippe å måtte svelge flere nederlag for erkerival Abderrahman Samba (23) kommende VM-sesong.

– Jeg skal prøve å bli en bedre versjon av meg selv. I fjor var jeg helt elendig på de greiene. Vi skulle trene syv til åtte timer. Jeg sto opp et kvarter før treningen startet, spiste et knekkebrød i bilen på vei til treningen, og tre til fire energi-barer i løpet av den, forteller han til VG i lunsjpausen under en økt med trener Leif Olav Alnes i Vallhall Arena i Oslo.

VG møtte dem i en «rolig» treningsuke, der øktene startet klokken 10.00 og pågikk frem til cirka 18.00. I seks uker hadde treningen dreid seg om «hard trening», før turen gikk til Tenerife for å starte en treningsleir over 10 dager.

– Det var faktisk et helvete. Jeg sov lite; slet med å få de tingene på plass, tilføyer Karsten Warholm .

Han sier også i denne sammenhengen at han ble innlagt på sykehus på bursdagen sin 28. februar. Men det var ikke så alvorlig som det umiddelbart kan virke.

På spørsmål om han ikke tenkte over at det var dumt å spise dårlig og sove lite, svarer han «jo da, men det funket». Han hadde stadig fremgang, selv om han «ofte hadde mageknipe» – og «det sugde».

Han sitter på en klappstol øverst på tribunen i Vålerengas Vallhall, utenfor et mildt sagt spartansk lunsjrom, der resten av «Team Warholm» – langhekkløperne Amalie Iuel, Elisabeth Slettum og Solveig Hernandez Vråle, samt trenerne Leif Olav Alnes og Andreas Thorkildsen – inntar medbrakte matpakker og kaffe fra pappkrus.

Karsten Warholm refererer til Karsten Warholm slik han var, det vil si periodevis levde, frem til og under forrige sesong, og den nye Karsten Warholm.

– Vi satte i gang fra sesongen var ferdig. Det var et perfekt øyeblikk å begynne, påpeker han.

Det var dette som begynte etter at 2018-sesongen, som tross alt inkluderte et EM-gull på 400 meter hekk i Berlin i august, var over med nederlagene for Kyron McMaster i Diamond League-finalen i Zürich og Abderrahman Samba i kontinentalcupen i Ostrava for snaut tre måneder siden:

* Nå sover han ni timer hver natt, mot syv til åtte tidligere.

* Han – «en sosial type» – sitter ikke lenger oppe til langt på natt og skrøner og «roter» med de tre barndomskompisene, slik de innimellom kunne gjøre. Han deler sin leilighet med dem, men ikke kjæresten, i Nydalen i Oslo.

* Han har innledet et samarbeid med to ernæringsfysiologer, og han får «ferdig preppet» mat til lunsj og middag. Han står opp en time – ikke et kvarter – før treningen starter, for å få i seg nødvendig næring før han skal på «jobb».

– Jeg fikk en wake up call da sesongen begynte. Noen slo meg. Jeg hadde vært bedre enn dem «i fjor» (sesongen 2017 da han vant VM-gull i London ), og så skjedde det, sier Karsten Warholm.

«Det» var at Abderrahman Samba fra Qatar slo ham hver gang de siste sesong møttes til duell på 400 meter hekk (for deg som ikke vet det: VM neste år går i Qatar). Karsten Warholm senket sin personlige rekord den ene gangen etter den andre – den siste til 47,64 sekunder i EM-finalen – men tapte og tapte for Samba .

På listen over årets raskeste tider på 400 meter hekk er han «bare» på 4. plass, bak Samba (46,98), USAs Rai Benjamin (47,02) og De britiske jomfruøyenes Kyron McMaster (47,54).

– Jeg tenkte «nå må vi videre opp trappen her», og «den største svakheten min er livsstilen». Den var ikke bra nok. Nå har jeg tatt meg sammen, og jeg merker enorm forskjell.

– Det tok en uke. Før hadde jeg litt valpe-fett. En måned inn i det nye regimet var jeg «ripped». Jeg har gått ned i fettprosent og opp i muskler. Energinivået mitt er høyere, forklarer Karsten Warholm.

Ripped? Forklaringen får du ved å ta en titt på bildet Karsten Warholm publiserte på sin Instagram-konto nylig (saken fortsetter under):

Han forteller at han var «helt ødelagt» og «ferdig med konkurranser» da han løp sin siste i Tsjekkia 8. september. Men samtidig «så gira», som han uttrykker det, på å komme i gang med forberedelsene til 2019-sesongen. Han tok halvannen uke fri, før han var tilbake som «Nye Karsten».