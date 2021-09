OL-HELTER: Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen.

Friidretten og NRK med ny avtale

Mens andre idretter forsvinner til mindre kanaler, skal NRK teppebombe seerne med Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen de neste årene.

En ny TV-avtale mellom Norges Friidrettsforbund og NRK blir kjent torsdag morgen.

Samtidig er friidrettsstjernene de som det norske folk trykker aller hardest til sitt bryst. Karsten Warholm er nummer én og Jakob Ingebrigtsen nummer tre på den siste oversikten fra Sponsor Insight over Norges mest populære idrettsutøvere.

De to OL-mesterne hadde denne posisjonen både i juli og august.

NRK kjøper norsk friidrett frem til 2028 – dermed har Diamond League, VM og EM i tillegg til de nasjonale konkurransene.

– Friidretten er i en spennende situasjon både når det gjelder medieeksponering og sponsorer. Mens flere idretter kommende høst flyttes fra NRK til NENT-kanalene, så blir det mer friidrett på NRK – og NRK 1 er fremdeles Norges desidert største TV-kanal. Og sport på tradisjonell TV, spesielt hos NRK og TV 2, har fremdeles godt med seere. Tradisjonell TV er ikke dødt, sier Lasse Gimnes i GimCom AS.

Han er tidligere styreleder i Sponsor- og Eventforeningen og har fulgt friidretten i flere tiår, både på og utenfor banen.

Gimnes er rådgiver både for Karsten Warholm og Johannes Høsflot Klæbo.

Vegard Arntsen i Sponsor Insight forteller at Warholm og Ingebrigtsen har hatt de samme plasseringene (1 og 3) én gang tidligere - i oktober 2019, etter VM i Doha. Men nå har de hatt det to måneder på rad: både for juli og august.

– Karsten Warholm toppet listen kontinuerlig siden april 2021. I mars 2021 var Johannes Høsflot Klæbo på topp. Jakob har vært fast inne på topp 10 på listen over best likte idrettsutøvere i Norge de siste to årene, før han nå i sommer virker å ha etablert seg blant topp 3, sier Vegard Arntsen.

Norges mest populære idrettsutøvere i august: 1. Karsten Warholm 43 %. 2. Tiril Eckhoff 35 %. 3. Jakob Ingebrigtsen 34 %. 4. Johannes Thingnes Bø 34 %. 5. Birgit Skarstein 32 %. 6. Marit Bjørgen 32 %. 7. Therese Johaug 31 %. 8. Johannes Høsflot Klæbo 31 %. 9. Tarjei Bø 29 %. 10. Erling Braut Haaland 25 %. *Kilde: Sponsor Insight 2021 Vis mer

Norges Friidrettsforbund (NFIF) og NRK har signert en avtale som løper ut 2026 med opsjon på ytterligere to år for nasjonale friidrettsstevner. Dette omfatter konkurranser på bane og i hall, samt terrengløp, gateløp, motbakke- og ultraløp.

– Dette er gode nyheter for alle som liker friidrett og betyr at et stort publikum kan følge oss i årene som kommer også. Vi skal gi alt for å levere stolte øyeblikk på TV, sier Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i en pressemelding.

NRK vil vise minst fem nasjonale friidrettsstevner årlig på TV i tillegg til den nordiske innendørskampen.

Lasse Gimnes i GimCom om at friidretten blir på NRK, mens andre idretter forsvinner til mindre kanaler:

– Jeg tror at det først og fremst er forbundene med store landslag av utøvere som vil tape eksponering på å bli flyttet bort i fra Norges største TV-kanal, NRK.

– De største profilene innen idrettene som flyttes fra NRK til NENT, vil med stor sannsynlighet ikke tape eksponering. Disse får volumer av eksponering i type VG og mange andre kanaler. VG har over to millioner nordmenn inne på førstesiden hver dag. Profilene blir synlige uansett. Men de som ikke er like store profiler, kan bli mindre synlige når for eksempel langrenn flyttes fra NRK til NENT, mener Gimnes.

Dette er Sponsor Insight-undersøkelsen Datainnsamlingen gjennomføres på ukebasis for best mulig å fange opp effekten av omtale og eksponering til enhver tid.

Undersøkelsen gjennomføres på web, og er representativ for Norges befolkning i henhold til kjønn, alder og geografi. Norstat gjennomfører datainnsamlingen på vegne av Sponsor Insight AS.

Undersøkelsen gjennomføres med 4000 intervju på årsbasis, 1000 per kvartal og 333 per måned. Statistisk feilmargin ved 4000 intervju (et helt år) er +- 0,7 til 1,7 prosentpoeng, ved 1000 intervju (et helt kvartal) +- 1,4-3,2 prosentpoeng og på månedsbasis ca. +-2,4-5,5 prosentpoeng. Vis mer

– At NRK har rettigheter til friidretten er et pluss for norsk friidrett som sponsorobjekt. Og innen norsk friidrett har man fått individuelle sponsorobjekter i stjerneklassen, fortsetter Gimnes - og nevner i første rekke Warholm og Ingebrigtsen.

– Prestasjonene innen norsk friidrett i de senere årene har vært svært så bra – og ikke minst kronet med et OL med to gull og en historisk verdensrekord som de fleste ikke trodde var mulig. Det som de fleste av oss ikke trodde var mulig, er blitt en realitet, mener Lasse Gimnes.

Seertallene for friidrett på NRK har vært formidable de siste årene med 1,5 millioner seere på det meste under sist VM, og NM har også hatt solide seertall. Friidrett hadde også flest seere på norsk TV under OL i Tokyo denne sommeren, ifølge en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund.

– Norsk friidrett står knallsterkt i dag, og svært fornøyd med å ha sikret de norske rettighetene i mange år framover. Vi gleder oss til å få vist frem både våre beste kvinner og menn, og våre nye talenter, sier NRKs sportssjef Egil Sundvor i en pressemelding.