Ingebrigtsen forklarer den oppsiktsvekkende manøveren: − Var ganske irriterende

EUGENE (VG) Flere sperret opp øynene da Jakob Ingebrigtsen tok seg tid til drikkepauser under finalen på 5000-meteren. Gullvinneren avviser at det var en del av et psykologisk spill.

– Jeg har aldri sett noe lignende før, sa NRK-kommentator Jann Post da Ingebrigtsen tok tak etter vannkoppene under 5000-meterfinalen, som nordmannen endte opp med å vinne i suveren stil.

21-åringen fikk det aller meste som han ville under finalen. Det innebar også en mulighet til å ta seg et par kopper med vann underveis i løpet.

– Han tok to drikkepauser. Det kan aldri tidligere ha skjedd i en finale på 5000 meter, hevder Daniel Wessfeldt, gullvinnerens manager og agent, overfor VG etter løpet.

BARE TØRST: Jakob Ingebrigtsen avviser at drikkepausen var en del av et psykologisk spill.

Manageren avviste at det var en del av et psykologisk spill. Det samme gjorde Ingebrigtsen selv da han møtte den norske pressen etter gulløpet.

Under forsøket natt til fredag kjente nemlig nordmannen på at han ble tørr i munnen underveis i løpet.

– Hvis jeg hadde krefter og farten ikke var for høy, så trengte jeg ikke nødvendigvis å tape så mye på å hente litt vann. Det fungerer greit, sier Ingebrigtsen om manøveren.

– Det var ikke noe psykologisk spill fra din side?

– Nei, jeg kjente at det – spesielt i forsøket – var ganske irriterende. Jeg prøvde å spytte og få litt fuktighet. Ikke nødvendigvis at det påvirker prestasjonen så mye, men det er lite irritasjonsmoment når man ikke springer alt det man kan. Da kan man jo tenke på litt ting og man kjenner at heten presser litt der den ikke skal presse. Man kjenner at man er tørr. Man merker ikke varmen hvis man springer alt det man kan. Hvis man jogger så merker man at det er varmt, svarer Ingebrigtsen.

Drikkepausen ble altså neppe utslagsgivende, men vil kanskje heller stå igjen som et symbol fra en finale der 21-åringen fra Sandnes fikk det akkurat som han ville.

– Han styrer det som han vil. De andre gir det rett i nevene på ham. De hadde jo ingen tro på det. De konsentrerte seg om andre- og tredjeplass, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til VG.

Ingebrigtsen tok styringen i løpet med rundt 1000 meter igjen, og i siste sving dro han frem et rykk som ingen av konkurrentene klarte å svare på.

– Jeg håpet å vinne et kjedelig løp, for det betyr at det ikke var noen tvil om hva som skjedde. Man kan føle at det er tilfeldig hvis man løper fra noen på oppløpet. Jeg føler ikke at det var tilfeldig i dag, sier Ingebrigtsen.