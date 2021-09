SLÅTT I GÅR: Jakob Ingebrigtsen på vei ut av arenaen etter gårsdagens 1500 meter.

Gjert om Jakob Ingebrigtsen: − Har hatt det tøft etter OL-gullet

ZÜRICH (VG) Jakob Ingebrigtsens OL-triumf har kostet krefter. – Han har hatt det tøft etter OL-gullet, innrømmer pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

20-åringen manglet krutt i spurten og ble slått av Timothy Cheruiyot i Diamond League-finalen på 1500 meter i Zürich i går kveld.

Dermed var rollene byttet siden OL i Beijing da Jakob Ingebrigtsen snøt sin argeste konkurrent for gullet på samme øvelse. I går hadde ikke Ingebrigtsen så mye å svare med da kenyaneren klinte til.

– Det er en gutt som klarer å mobilisere etter OL. Det har han gjort i Eugene. Lausanne og her, men det OL-gullet er tøft for kroppen å absorbere. Det viser seg å dra ut mer av systemet enn det man tenker på. Vi må ta med oss det vi har lært i denne sesongen, både på godt og vondt. Så er det en tøff sesong neste år, og Jakob kommer ikke til å få noe gratis på noe vis. Han kan ikke ta noe for gitt, han må gjøre den samme kvalitetsjobben som han har gjort for å forsvare den medaljen fra OL når han kommer til VM.

– Han har vel ikke trodd at han skal få noe gratis selv om han er OL-mester?

– Nei, men det er lett å bli litt makelig. Han vil ikke få noen privilegier. Han kommer til å måtte gjøre den samme harde jobben, kanskje enda hardere. For han ser jo marginene, og at alt er mulig hvis han gjør de rette tingene. Han vet hva som skal til nå.

les også Amalie Iuel satte norsk rekord på 400 meter: – En liten trøst etter OL

– Hadde du fryktet at det skulle bli enda litt seigere, for det så litt seig ut?

– Utfordringen vår var at han var veldig sein med å bestemme seg for om han skulle løpe 5000, eller 1500, eller begge. Vi var nødt til å putte ham i en trening som gjorde ham konkurransedyktig på begge. Det gjør at du havner litt midt imellom. Hadde vi visst helt fra starten av at ville velge 1500 meter hadde vi hatt en annen tilnærming. Og det samme med 5000 meter. Nå havnet vi midt imellom alt og ingenting. Det er en vanskelig balansegang å skulle ønske å være god på flere ting. 5000 og 1500 er så forskjellig at du må putte inn noe mer volumplassert trening slik at han er konkurransedyktig på 5000 meter. Det blir litt sånn å prøve å stå i spagaten.

– Hva ser du for deg neste sesong med både EM og VM? 1500 og 5000 - mulighet for å doble om ikke i to mesterskap, men kanskje i ett?

– Ja, jo, men det vil nok kreve at vi legger usikkerheten bak oss på et tidligere stadium sånn at vi ikke prøver å gå i spagaten. Det er en veldig vanskelig øvelse. Du må ha med deg begge bena. Vi har trent litt i spagaten nå de siste ukene, fastslår Gjert Ingebrigtsen.