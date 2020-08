DUO: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes reiser til Monaco for årets første Diamond League-stevne. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Warholm jakter rekord etter «kongelig frieri»: – Kan ta større sjanser

OLYMPIATOPPEN (VG) Karsten Warholm setter Abderrahman Samba og Rai Benjamin på plass etter deres uttalelser. Nordmannen føler at han ikke har noe å bevise vis-à-vis konkurrentene, og lover å gå «all in» i sesongdebuten på 400 meter hekk.

Nå nettopp

– Shit, det blir faktisk det, sier en smått overrasket Karsten Warholm om løpet i Monaco fredag kveld. Det blir nemlig første gang han løper 400 meter hekk siden han tok VM-gull i Doha i Qatar i september 2019.

VG møter fjorårets verdensmester på et møterom Olympiatoppen før årets første Diamond League-stevne. 400 meter hekk sto i utgangspunktet ikke på programmet i Monaco, men en av Warholms sponsorer har kjøpt løpet for friidrettsstjernen. Det første initiativet kom imidlertid fra Warholm selv, hvor han brukte sine «royale kontakter» for å få løpe i fyrstedømmet.

– Det var en misforståelse, egentlig. Jeg skrev på tull til arrangøren at jeg tror Prins Albert hadde satt pris på en 400 meter hekk i Monaco. Det var starten på samtalen, også tror jeg egentlig at de var enig i det, forteller 24-åringen.

Da Frankrike og Monaco ble markert «rødt» skapte det usikkerhet rundt Warholms deltagelse. 24-åringen har imidlertid fått innvilget arbeidsreise etter en avtale mellom Norges idrettsforbund og helsemyndighetene, men må i karantene i ti dager når han returnerer til Norge.

forrige







fullskjerm neste

Vil ta stevnerekorden

Coronapandemien har skapt usikkerhet i oppkjøringen, men med et solid treningsår i ryggen, forventer Warholm at formen er god når han igjen vender tilbake til friidrettsarenaen.

Han gikk ubeseiret gjennom fjorårssesongen, hvor verket ble kronet med VM-triumfen. På veien løp han også tidenes nest raskeste løp på distansen (46.92) og sunnmøringen utelukker ikke at han kan snuse på lignende tider i Monaco.

– Jeg sprang, i all ydmykhet, jævlig bra i fjor. Og 46.92 begynner å bli veldig, veldig fort. Vi kan ikke forvente at jeg sletter den rekorden på første stevne, men samtidig har vi satt oss i en posisjon der vi er på skuddhold. Da kan alt skje. Jeg har fortsatt et høyt nivå, vi har gjort jobben bra, og det er helt åpenbart at vi er på en god plass. Så vil tiden vise hva tiden vil vise, smiler sunnmøringen – der «vi» refererer til han og trener Leif Olav Alnes – som sitter i en stol ved siden av eleven.

Warholms sesongåpninger 30. mai 2019, Stockholm: 47.85

31. mai 2018, Roma: 47.82

15. juni 2017, Oslo: 48.25

4. juni 2016, Florø: 49.62 Vis mer

Verdensrekorden på 46.78 tilhører fremdeles Kevin Young, satt under OL-finalen i 1992. Fem dager senere satte amerikaneren banerekord i nettopp Monaco på 47.60.

– Den kan være innen rekkevidde, tror Warholm.

I fjorårets Diamond League-sesong løp han saktere enn 47.60 bare én gang – under regntunge forhold i Stockholm. Warholm har deltatt i ett stevne tidligere i år, men under «Impossible Games» på Bislett løp han 300 meter hekk.

Uten rivalene: - Gir alltid full gass

På få år har 400 meter hekk utviklet seg til en av friidrettens mest kompetitive øvelser. Warholm var suveren gjennom fjoråret, men både Rai Benjamin og Abderrahman Samba har bestenoteringer bare seks hundredeler saktere enn nordmannen.

Kun fire utøvere har løpt under 47 sekunder på distansen – nemlig Young og de tre. Det ble imidlertid få dueller mellom de trioen forrige sesong, og i Monaco dukker hverken Benjamin eller Samba opp.

Det plager ikke Warholm, som mener det hadde blitt et mer taktisk løp om hovedkonkurrentene hadde stilt opp.

– Når de er der, er jeg villig til å legge opp løpet slik at jeg maksimerer sjansene mine for å vinne. Når de to ikke er der, kommer jeg til å spille et høyere spill og gå «all in». Det kan slå dårlig ut ved at man svir av for mye bensin og tar for små marginer på hekkene. Jeg gir alltid full gass, men når de to ikke er der, kan jeg ta større sjanser hva angår sluttiden, forklarer Warholm.

– Det er et kjempebra resonnement, faktisk. Når du springer med de to andre store, så vil det å vinne fort overskygge det å gå for det ultimate. Med mer senkede skuldre, kan man gå til hardere, samstemmer Alnes.

ENDELIG TILBAKE: Nesten et år etter VM-gullet i Doha i Qatar, skal Warholm løpe langhekk igjen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fnyser av unnskyldninger

Samtidig som at Warholm respekterer kvalitetene til motstanderne, er han opptatt av at «rett skal være rett». Det er han som har vunnet løpene som betyr noe, og de andre som er utfordrerne. Det er han som sitter med beltene, for å bruke en bokse-analogi.

– Ja, de andre gutta er gode, men vi har faktisk vunnet de løpene som betyr noe. Det betyr ikke at det blir slik i fremtiden, men det betyr at vi ikke alltid vil møtes til duell. Vi har kanskje parallelle ting som vi jobber med, som gjør at vi kan være på vårt beste under mesterskap der vi skal sanke medaljene, sier Warholm.

Nordmannen har blitt vant til at motstanderne forsøker å snakke ned hans prestasjoner. Etter Warholms VM-gull i 2017 uttalte regjerende mester det året, Kerron Clement, at det fremdeles var han som er best. Etter gullet i Qatar hadde pipen til skadeutsatte Samba den samme lyden. Også Benjamin skyldte på skader i forbindelse med VM-finalen.

– Det er snakk om marginer mellom oss tre, men jeg mener at vi har vært enormt flinke til å ha marginene på vår side når vi trenger de som mest. De skyldte på skader i VM-finalen i fjor. Det spiller ingen rolle, skader er en del av gamet. Vi var ikke skadet da vi stilte til start – det er ikke tilfeldig, innleder Warholm.

les også Norges nye friidrettsfamilie: – Alle tre har en likhet med Gjert

– Det betyr ikke at vi skygger unna de duellene, men vi kan ikke ha en slik duell hver uke. Du kan til og med ikke kjøre en slik duell 3–4 ganger i året de neste ti årene, fordi det koster så mye mer enn de 46 sekundene. Det er enormt utmattende å forholde seg til de greiene der. Iblant må man kunne komme for å kose seg og gå for en eksepsjonelt bra tid. Det kan bli stang ut, det kan bli stang inn. Jeg liker å jage den klokken. Når situasjonen har vært som den har vært i år, og man ikke vet hvordan stå er, så er det kanskje greit at en sånn type duell blir liggende å gjære til neste år, mener den norske friidrettsstjernen.

I Monaco er tidligere EM-vinner Yasmani Copello fra Tyrkia den sterkeste motstanderen på papiret. Rasmus Mägi, Constantin Preis og Ludvy Vaillant stiller også på startstreken.

Publisert: 14.08.20 kl. 10:48

Les også

Fra andre aviser