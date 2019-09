TROLIG VM-KLAR: Christian Coleman, som her feirer en seier i Iowa i juli, skal ifølge rapportene være klarert. Foto: Charlie Neibergall / AP

Utenlandske medier: Dopingsaken mot Coleman trukket tilbake

Verdens raskeste mann, Christian Coleman (23), er ikke lenger siktet for potensielle brudd på antidopingregelverket.

Nå nettopp







Blant andre Washington Post-journalist Rick Maese og The Guardian-journalist Sean Ingle henviser mandag kveld til et skriv fra Det amerikanske antidopingbyrået (USADA), der det står at de har trukket siktelsen mot Coleman.

Det er litt over en uke siden det ble kjent at 23-åringen var siktet for brudd på meldeplikten - bare en måned før VM i Doha, Qatar.

les også Verdens raskeste mann siktet for brudd på antidoping-regelverket

Men nå kan det altså se ut til at Coleman blir klar til å løpe i mesterskapet som arrangeres i månedsskiftet september-oktober. I juni løp amerikaneren inn til årsbeste i verden på 100 meter med 9,81 sekunder.

Da siktelsen ble kjent hevdet Coleman selv at han ikke var bekymret. I samtale med eks-sprinter Ato Boldon på en NBC-sending uttalte Coleman at han «følte seg sikker på at høringen den 4. september ville frikjenne ham»:

– Jeg er ikke er en person som benytter seg av kosttilskudd i det hele tatt. Jeg er aldri bekymret for dopingtester, uansett tidspunkt, sa Coleman den gangen.

VG oppdaterer artikkelen.

Publisert: 02.09.19 kl. 20:36







Mer om