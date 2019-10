Rai Benjamin gratulerer Karsten Warholm med gullet mandag kveld. Foto: Lise Åserud

Warholms rival i skadedrama: Hevder han måtte ha krykker før VM

DOHA/OSLO (VG) Karsten Warholms rival Rai Benjamin hevder at han måtte gå med krykker bare uker før VM og at han var usikker på om han kunne løpe i VM.

Oppdatert nå nettopp







Amerikanske Rai Benjamin så meget skuffet ut etter sølvmedaljen bak Karsten Warholm mandag kveld i Doha, før han samlet seg foran TV-kameraene på stadion.

– Veldig bra, jeg tar av meg hatten. Han er en god konkurrent og jeg gleder meg til neste år, sa Benjamin til VG om Warholm.

Men etterpå fortalte han om et dramatisk fall på trening, som gjorde ham usikker på VM-deltagelse.

les også Warholm nekter å ha andre trenere enn Alnes: - Hvis han slutter, slutter jeg

– Det har vært en tøff uke, to tøffe uker faktisk. Jeg falt på trening for tre uker siden. Jeg var ikke i stand til å gå og måtte ha krykker. Det viste seg at jeg hadde en ganske stygg skade på benet, og før mesterskapet var jeg ikke helt sikker på om jeg kunne løpe, sier Rai Benjamin til flere medier, deriblant VG, etter løpet der Karsten Warholm viste seg som den klart sterkeste i avslutningen.

Rivalen Abderrahman Samba, som har slitt med skader denne sesongen, ville derimot ikke utrope Warholm til den nye kongen av friidrett etter nordmannens andre VM-gull på rad:

På spørsmål om han var klar over rivalens problemer svarte Warholm.

– Nei, det visste jeg ikke. Men han brukte ikke krykker i Zürich, sier Warholm som peker på det siste Diamond League-stevnet, drøyt fire uker før VM startet i Doha.

Benjamin har de to siste sesongene løpt tider som har vært nest best i verden, til tross for at han har deltatt i et fåtall konkurranser i Europa.

Da Karsten Warholm løp tidenes nest beste tid, med 46,92, i Zürich for fire uker siden var Benjamin bare seks hundredeler bak nordmannen. Dette var forøvrig første gang to løpere løp under 47 sekunder i samme løp.

I VM-løpet ble vinnertiden et halvt sekund svakere enn for en drøy måned siden:

– Det har vært tøft. Jeg kom ut her hver dag og prøvde bare å gjøre rundene mine og prøvere å overleve. Heldigvis klarte jeg å ta sølvmedalje, sier Benjamin.

Han mener prestasjonen vitner om at han er i stand til å komme seg gjennom store mesterskap tross vanskeligheter.

I natt feiret Warholm gullet sammen med treneren Leif Olav Alnes og sine nærmeste støttespillere.

Der gjorde kjæresten det klart hun gjerne vil ha med seg Warholm på ferie med «svigers» til Maldivene etter gulløpet, som gjorde henne rørt.

– Jeg var veldig rørt. For to år siden kom det litt ut av det blå. Da ble vi helt lamslått alle sammen. Nå var han gullfavoritt. Det gjorde oss ekstra nervøse, og da kom det litt ekstra følelser, sier Oda Djupvik.

Publisert: 01.10.19 kl. 10:37 Oppdatert: 01.10.19 kl. 10:55







Mer om