JUBELBRØL: Karsten Warholm gjorde som han ville også da han vant semifinalen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

VG-ekspert: – Warholm er soleklar favoritt

DOHA/OSLO (VG) Han har vist alle ryggen uten å bruke for mye krefter. Nå mener VGs friidrettsekspert Sindre Buraas at Karsten Warholms (23) gullsjanser på 400 meter hekk er 70/30.

Warholm brukte minimalt med krefter da han fredag vant sitt forsøksheat på 49.27. I semifinalen lørdag slapp han gasspedalen lenge før mål og vant enkelt med tiden 48.28.

– Warholm er soleklar favoritt. Jeg mener det er 70–30 i favør Warholm, og slik jeg ser det er det bare Rai Benjamin (USA) som kan utfordre ham på mandag. De andre løperne i finalefeltet er ikke i nærheten av det nivået som er nødvendig for å vinne nå, sier Buraas før kveldens VM-finale klokken 21.40 (sendes på NRK).

Han tror vinnertiden blir i nærheten av verdensrekorden til amerikanske Kevin Young fra Barcelona i 1992 (46.78).

– Det er bare to løpere som har vært der, Karsten Warholm og Rai Benjamin. Warholm har fått spart på kreftene helt frem til finalen. Jeg tror ikke det er noen i historien som har kommet så lett til en finale og vært så mye bedre enn de andre. De andre har løpt på sitt beste og gått helt i kjelleren for å komme seg til en finale. Warholm og Benjamin har spasert og jogget.

Sindre Buraas mener Warholm også har en psykisk fordel overfor Benjamin.

– Karsten løp seks hundredeler raskere enn Benjamin i Diamond League-finalen i Zürich. Da slo han Benjamin for første gang, og det er en psykisk fordel han har med seg nå i VM-finalen. De kommer til å «pushe» hverandre. Warholm kommer til å lede frem til svingen, så spørs det hvor mye Benjamin klarer å ta innpå siden han har den sterkeste avslutningen.

– Hva med Abderahman Samba?

– Jeg kan ikke skjønne at han skal klare å hamle opp med Warholm og Benjamin. Han har vært skadet og har ikke løpt konkurranser. Skal han hevde seg må han løpe ned mot sin egen rekord på 46.98 (fra i fjor). Jeg tror vinnertiden blir under 47 sekunder, og Sambas årsbeste er 47.27. Warholm og Benjamin blir gullduellen, så får vi gi Samba et «wild card».

– Kan ikke gjøre noen feil

Men Buraas advarer mot å tro at gullet er i boks.

– Dette skal Warholm klare, men han må løpe like godt som han har gjort tidligere i år. Han kan ikke tillate seg å gjøre noen feil underveis. Han får en bra bane også siden han vant heatet sitt - skjønt han har jo løpt bra i alle baner, fastslår Sindre Buraas.

PS! Kyron McMaster ble først disket for en ulovlig passering av en hekk, men etter en anke fikk han den siste plassen i VM-finalen og skjøv ut Rasmus Mägi fra Estland.

Dette er finaleheatet på 400 meter hekk (kvaliktider i VM og årsbeste):

Karsten Warholm (Norge) 48.28/46.92

Alison dos Santos (Brasil) 48.35/samme

Yasmin Copello (Tyrkia) 48.39/samme

Adelmalik Lahoulou (Algerie) 48.39/samme

Kyron McMaster (De Britiske Jomfruøyer) 48.40/48.33

Rai Benjamin (USA) 48.52/46.98

TJ Holmes (USA) 48.67/48.58

Abderahman Samba (Qatar) 48.72/47.27

Publisert: 30.09.19 kl. 16:36







