VANSKELIG Å SKILLE: Filip og Jakob Ingebrigtsen midt i klyngen av ande konkurrenter sponset av av samme utstyrsprodusent på 1500-meteren i Paris sist lørdag. Vinneren Ronald Musagala, som har samme drakt, er ikke i bildet. Foto: Michel Spingler / AP

Friidrettstoppene om løpernes like bekledning: – Dette er håpløst

Etter 1500-meteren med Jakob og Filip Ingebrigtsen i Diamond League-stevnet i Paris er friidretts-toppene og -ekspertene enige om at noe må gjøres for å bli kvitt drakt- og løperkaoset som forvirrer TV-seerne og publikum.

– Vi vil gjøre noe med det. Helt klart. Det vil være håpløst om alle i fremtiden løper i samme drakt, sier Svein Arne Hansen - president i det europeiske friidrettsforbundet til VG.

NRKs mangeårige friidrettskommentator Jann Post er på vegne av TV-seerne, og seg selv, helt enig.

– Jeg er glad for at toppene i internasjonal friidrett ser problemet og har lyst til å gjøre noe med det. Vi har kanskje 500.000 til 700.000 seere under Diamond League-sendingene. Alle er ikke vant til å se friidrett, og de vil se Ingebrigtsen-guttene - og ha oversikt. Når alle løper i like drakter, blir det vanskelig, sier Jann Post til VG.

– Det har vært et problem i mange år, og det er synd at det er slik, tilføyer han.

LIKE ILLE: Jakob Ingebrigtsen under milen (1609 meter) under Bislett Games 13. juni. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Svein Arne Hansen har vært president i Norges friidrettsforbund og sjef for Bislett Games. Han sitter i styret i Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF. Lørdag satt han på tribunen sammen med IAAF-president Sebastian Coe under Diamond League-stevnet i Paris.

Friidretts-toppene var ikke overbegeistret etter å ha sett 1500-meteren med 18 løpere i startfeltet, hvor av 12 løp i varemerkedrakten til utstyr-sponsoren Nike. Det var så å si ikke mulig å skille dem fra hverandre. Etter stevnets slutt ga den gamle Bislett-helten Sebastian Coe og Svein Arne Hansen uttrykk for hva de mente om «kaoset» overfor VG.

Nå bekrefter Svein Arne Hansen at «dette må vi gjøre noe med»-saken står høyt på agendaen i Det internasjonale friidrettsforbundet. Etter det VG erfarer ivrer IAAF-sjef Coe etter å bli kvitt problemet.

450.000 for finaleseier Diamond League-finalen er delt i to: Zürich torsdag 29. august og Brussel fredag 6. september. Henrik Ingebrigtsen skal etter planen løpe 5000 meter i Sveits, Karsten Warholm 400 m hekk. Jakob og Filip Ingebrigtsen 1500 meter i Brussel. Seier i et ordinært Diamond League-stevne gir 90.000 kroner i premiebonus. I finalene i Zürich og Brussel økes bonusene betraktelig: 450.00 for førsteplass, 180.00 for 2. plass og 90.000 for 3. plass.

– Dette er ikke i friidrettens interesse. Vi og stevnearrangørene jobber med det, sier det europeiske friidrettsforbundets president Svein Arne Hansen.

Den amerikanske utstyrsprodusenten er sponsor for en stor del av verdens beste løpere, blant andre Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Diamond League-stevnet som vanligvis arrangeres i Eugene, arrangør av friidretts-VM 2021, regnes som et Nike-arrangement.

I sommer gikk det i California fordi stadion i Eugene er under ombygging.

SKILLER SEG UT: Karsten Warholm etter å ha vunnet 400 meter hekk med sin nest beste tid 47,26 i Paris sist lørdag. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Karsten Warholm hadde Nike som utstyrs- og skosponsor. Han byttet nylig til Puma. I Paris løp han med en drakt som skilte seg klart fra brorpartens. Slik vil Coe & co også ha det – eller se det.

Blant løsningene som er diskutert og vil bli tatt opp med Nike i løpet av kort tid:

* Løperne stiller til start i drakter med nasjonfarger.

* Løperne deles inn i divisjoner, som markeres med forskjellige draktfarger.

Det er også slik NRKs mangeårige friidrettskommentator Jann Post vil ha det.

– Ideelt sett burde det vært mange forskjellige farger i feltet. Skulle jeg fått det som jeg vil, hadde utstyrsprodusentene gitt utøverne drakter i de forskjellige nasjonfargene. I mesterskap (EM/VM/OL) er det jo slik, og det er kanskje derfor det er mer populært, sier han.

Post påpeker at de britiske løperne «har løst problemet». Nike er sponsor for deres landslag. Dermed kan de konkurrere i landslagsdrakten i Diamond League.

Det kunne også Karsten Warholm ha gjort, i og med at Puma er utstyrsponsor for Norges friidrettsforbund.

Ps! Drakt- og fargekaoset er størst på mellomdistansene 800 og 1500-meter fordi antall løpere i spurten kan bestå av opp mot 10 løpere i en (uoversiktlig) klynge, slik for eksempel tilfellet var i Paris sist lørdag: 10 første fra 3.30,5 til 3.31,9.

