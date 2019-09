REKORDMANN: Karsten Warholm senket europarekorden med 20/100 da han løp inn til historiens nest beste tid på 400 meter hekk i Zürich for to uker siden. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Verdensrekord i VM vil gi Warholm 1,5 millioner i bonuser

Karsten Warholm (23) vil håve inn over halvannen million kroner i rekord og premiebonuser hvis han senker sin personlige rekord med 15 hundredeler og dermed sletter Kevin Youngs 27 år gamle verdensrekord på 400 meter hekk i VM om to uker.

I tillegg kommer eventuelt bonuser fra Karsten Warholms utstyr-sponsorer og personlige sponsorer.

Norges største gullhåp i mesterskapet 27. september til 6. oktober i gulfstaten Qatar har, ifølge mor og manager Kristine Gølin Haddal, «per i dag et tosifret antall samarbeidspartnere». Det svarer hun i en e-post på spørsmål om hvor mange private sponsoravtaler han har nå.

Den største er, etter alt å dømme, den han nylig undertegnet med Puma og den tyske utstyrsprodusentens norske toppsjef Bjørn Gulden.

Andre utstyrsprodusenter - i praksis skoprodusenter - har tidligere matchet premiebonusene utbetalt av mesterskaparrangøren.

Slik det var tilfelle for Andreas Thorkildsen da han var på topp:

Da Karsten Warholm ble verdensmester i London for to år siden betalte Det internasjonale friidrettsforbundet ham 60.000 dollar i gullbonus (30.000 dollar for sølv). Den gjelder også for VM i Doha. Etter dagens dollarkurs er det 537.000 kroner.

For to år siden lokket en sponsor også med 100.000 dollar for verdensrekord i VM. Det internasjonale friidrettsforbundet IAAFs kommunikasjonsavdeling ved hovedkontoret i Monaco opplyser at den bonusen er den samme i Doha. Det vil si at Karsten Warholm får 895.000 kroner hvis han setter verdensrekord, eventuelt mest sannsynlig i finalen på 400 meter hekk mandag 30. september klokken 21.40 norsk tid.

Da Karsten Warholm vant 400 meter hekk i friidretts-EM i fjor, mottok han 60.000 kroner i premiebonus fra Norges friidrettsforbund (NFIF). Generalsekretær Kjetil Hildeskor i NFIF opplyser at forbundets medaljebonuser for VM er 120.000 kroner for gull, 60.000 for sølv og 30.000 for bronse.

Verdensrekord i VM vil totalt gi Karsten Warholm 1.552.000 kroner, med forbehold om at han setter verdensrekorden i semifinalen og ikke vinner finalen.

Han har senket europarekorden tre ganger denne sesongen. Til 47,33 sekunder på Bislett 13. juni, til 47,12 sekunder i London 20. juli - og historiens nest beste tid 46,92 i Diamond League-finalen i Zürich 29. august (seiersbonus 450.000 kroner).

Den siste satte han ett år etter at han satte personlig og norsk rekord med 47,64 sekunder i EM-finalen i Berlin. Altså en forbedring på 72 hundredeler i løpet av en vinter, vår og sommer.

På spørsmål om interessen for gullkalven er for oppadgående med tanke på «rådgivere og managere» som vil ha en del av kaken, svarer Karsten Warholms mangeårige trener Leif Olav Alnes «ja, det skal jeg fortelle», og at de fortsatt har en fornuftig organisering med få personer i støtteapparatet.

– Kristine (Gølin Haddal) har styrt det. Hun merker det enda mer, sier Leif Olav Alnes.

I en e-post til VG forteller hun:

«Vi opplever no og då at det er henvendelsar frå ulike aktørar som vil bistå med sine tjenester og kompetanse. Dette ser eg på som naturlig og heilt uproblematisk. Karsten og teamet har ikkje hatt behov for å utvide staben og har derfor den same organiseringa no som for nokre år tilbake».

Hun opplyser at hun det siste året ikke hatt en sivil jobb ved siden av rollen som manager ettersom arbeidsmengden økte betraktelig etter VM-gullet i 2017.

