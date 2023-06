NY REKORD? Jakob Ingebrigtsen har satt verdensrekord og europeisk rekord i sine to siste løp. Fredag løper han i Sveits.

Innstilt på rekordfart for Jakob Ingebrigtsen under Diamond League i Lausanne

Når Jakob Ingebrigtsen (22) løper 1500 meter i Lausanne fredag kveld, tilrettelegger arrangøren for Europa-rekord.

Kortversjonen 22-årige Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Lausanne fredag kl. 21.39. Han jakter sin egen europeiske rekord på 3.27,95

Hjelpelyset ved siden av banen vil være stilt inn på sluttfart som tilsvarer Ingebrigtsens rekord, med Mounir Akbacke og Erik Sowinski som harene skal hjelpe

NRK-kommentator Jann Post føler at den primære målet er å vinne løpet, og at Ingebrigtsen vil prøve å gå «all in» i Silesia 16. juli.

Magnus Tuv Myhre skal løpe 5000-meteren i Lausanne, han jakter på VM-kravet på 13.07 minutter. Vis mer

Jakob Ingebrigtsen er ranket som den beste 1500-meterløperen i verden og skal derfor kunne velge hvilken tid lyset lysetLysene på innsiden av løpebanen har kommet i mellom- og langdistansekonkurranser de siste årene. Den skal vise løperne hvordan ligger an i forhold til en på forhånd bestemt tid. ved siden av banen skal gi. Da han torsdag fikk spørsmål om hva slags fart han skulle bestille, svarte han at det ikke var diskutert ennå og at han var der for å vinne løpet.

Fredag ettermiddag viser arrangøren at lyset skal gå til en sluttfart på Jakob Ingebrigtsens europeiske rekord fra Bislett tidligere i juni: 3.27,95.

Info Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,95 – Europeisk rekord (Bislett 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er 4.44.79 Hicham El Guerrouj satt i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Harene som skal holde farten i starten er Mounir Akbacke og Erik Sowinski. Passeringene er satt opp til at de skal være omtrent nøyaktig slik som på løpet til Ingebrigtsen på Bislett, omtalt av Friidett1 først.

400 meter: 55,5 (55,46 på Bislett)

800 meter: 1.51,50 (1.51,68 på Bislett)

1000 meter: 2.19,00 (2.19,00 på Bislett)

Verdensrekorden til Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.26,00 har stått siden 1998.

– Jeg er spent. Lyset er satt til Jakobs europeiske rekord. Men jeg sitter samtidig med en følelse av at det viktigste er å vinne løpet, og at han skal gå enda hardere under løpet i Silesia 16. juli, sier NRK-kommentator Jann Post.

GLEDESRUS: Jakob Ingebrigtsen etter seier og europeisk rekord på Bislett tidligere i juni: 3.27,95.

Han skal kommentere Diamond League på NRK fredag kveld fra klokken 19.40. Jakob Ingebrigtsens 1500 meter går klokken 21.39.

– Været tror jeg skal bli ganske bra, så føler han seg bra, er det mulig å klinke til. Han har løpt to av sine beste løp her i Lausanne. Hvem vet? spør Jann Post.

– Jeg tror han liker å ha lyset slik at han ser det, fremfor at det er bak ham, slik at han har noe å jage. Han er ute etter å løpe fortere enn han har gjort før, sier Post videre.

Les også Jakob Ingebrigtsen: Dette er den vanskeligste rekorden å slå Jakob Ingebrigtsen (22) tror 1500 meter-rekorden er den hardeste å ta. – En veldig kompleks øvelse, sier han.

I fjor ble det krøll i Lausanne, da lyset skal ha stått på en annen fart enn det som var bestilt.

– Da måtte han jo justere farten selv underveis i løpet, for han merket at det ikke gikk fort nok. La oss håpe det er riktig innstilt i dag, sier Post.

Magnus Tuv Myhre løper 5000-meteren i Lausanne kl. 20.50. Han jakter VM-kravet på 13.07 minutter.

– Jeg tror han har gode muligheter. En mulighet er å ta sjansen å gå med de beste i feltet der, som skal løpe fort. Ellers er det en god mulighet å bli med på lyset som er stilt inn på 13.07 og sveitsisk rekord (for Jonas Raess), sier Post og legger til:

– Det er mulig å gå både under VM-krav og slå rekorden til Marius Bakken. (13.06,39). Jeg tror Tuv Myhre vil være offensiv.

Sigrid Borge er med i spydkonkurransen fredag.

PS! Karsten Warholm fronter Norges deltagelse under Diamond League i Stockholm søndag.