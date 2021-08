BISLETT-DUELL: Thor Helland (t.v.) og Ron Clarke på Bislett i 1966. Foto: Jan Greve, VG

Friidrettsprofilen Thor Helland (84) er død

Thor Oluf Helland døde på Aker sykehus natt til 2. august, 84 år gammel, etter kort tids sykeleie. Den tidligere langdistanseløperen ble nummer åtte på 5000 meter i Tokyo-OL i 1964.

Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig spesielt at Thor skulle sovne inn midt under OL i Tokyo 57 år senere. Han har betydd enormt mye for BUL og norsk friidrett, sier Rune Stenersen til VG.

Familien er gjennom Stenersen orientert om at VG omtaler dødsfallet. BUL har også lagt ut en melding om dødsfallet på sine nettsider.

Stenersen også vært aktiv i BUL i mange år, og var en periode trener for klubbens mellom- og langdistanseløpere sammen med Helland.

– For å si det enkelt, så lages det ikke folk som Thor lenger. Det er mange år siden han var aktiv og en kjent friidrettsprofil, men den betydningen han har hatt for ungdom og utøvere i BUL er enorm, beskriver Stenersen som har skrevet et minneord om Thor Oluf Helland på BULs sider.

12 NM-gull

Helland har vært en ekte ildsjel i BUL sammen med kona Unni Helland. Han trente løperne på lengre distanser, mens fruen har hatt hovedansvaret for teknisk trening og sprint. Hun har blant annet hatt stor betydning for sprinteren Ezinne Okparaebo.

Thor Helland var på 70- og 80-tallet trener for maratonløper Øivind Dahl, som var helt i verdenstoppen da Norge boikottet OL i Moskva i 1980.

Som aktiv tok Helland 12 NM-gull på 1500, 5000 og 10.000 meter i tillegg til terrengløp. Han ble nummer åtte på 5000 meter i Tokyo i 1964 med tiden 13.57,0. Amerikanske Bob Schul vant med tiden 13.48,8, og Helland hadde personlig rekord på 13.37,4 som også var norsk og nordisk rekord.

OL-PROFIL: Thor Helland (med nummer 56 synlig) i aksjon i 5000 meter-finalen i Tokyo i 1964. Foto: NTB arkiv

Plasseringen i Tokyo var den beste av de norske friidrettsutøverne i mesterskapet. Willy Rasmussen (spyd), Terje Pedersen (spyd), Pål Benum (10.000 meter), Berit Berthelsen (lengde) og Oddrun Hokland (lengde og femkamp) var de andre norske friidrettsutøverne i mesterskapet.

Helland hadde også flere herlige Bislett-dueller med blant andre australske Ron Clarke, som døde i 2015.

Helland har vært til stede på en rekke av BULs ungdomstreninger i sommer sammen med sin kone.

– Thor fulgte med på friidrett helt til det siste, men de siste to ukene ble helsen betydelig forverret. Han vil bli husket som en hedersmann, avslutter Stenersen.