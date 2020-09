DRØMMETILVÆRELSE: Hedda Hynne (30) kan gå inn i OL-sesongen 2021 med årets beste tid på 800 meter. Siste internasjonale toppløp på distansen går i Doha førstkommende fredag. Bildet er fra friidretts-NM i Bergen sist helg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fra «null» til best i verden: – Jeg var totalt utrent

BERGEN (VG) Bare 10 år etter at hun var «totalt utrent» og kjøpte fotballsko for å begynne med fotball igjen, er Hedda Hynne (30) årets raskeste kvinne – i hele verden – på 800 meter.

– Da jeg begynte i 2010 var jeg «basically» totalt utrent. Jeg klarte ikke å løpe en kilometer. Hvis jeg tok en joggetur, måtte jeg stoppe for å hvile fordi jeg var så sliten, forteller Hedda Hynne etter å ha spurtet til soleklar seier i NM-finalen på 800 meter i Bergen sist søndag.

– Jeg følte at jeg virkelig begynte på null, tilføyer 30-åringen – som kommer fra Skien, er bosatt i Trondheim sammen med kjæresten og treneren Erik Sakshaug, og konkurrerer for Oslo-klubben Tjalve.

Foran årets siste Diamond League-konkurranse i Doha topper Hedda Hynne listen over årets beste tid i verden på 800 meter.

Det har hun gjort siden hun løp mellomdistansen på 1.58,10 og igjen senket norgesrekorden i sveitsiske Bellinzona 15. september. Hedda Hynne stiller ikke til start i fjorårets VM-stadion i Qatar kommende fredag. Hun avsluttet sesongen med NM på Fana stadion. I samråd med trener og samboer Erik Sakshaug – som hun beskriver som ekstremt smart og flink – har Hedda Hynne bestemt seg for å droppe belastningen ved en «pandemiflyreise» på seks timer til den persiske gulf.

«Bestemt» er dekkende stikkord for Hedda Hynnes bemerkelsesverdige karriere på friidrettsbanen, fra «null» til OL-medaljekandidat.

– Det er jeg som bestemmer og hva som er rett vei på gå. Og så har jeg et støtteapparat som utfordrer meg og støtter meg hundre prosent når jeg har tatt «valget», sier Hedda Hynne.

For to år siden ga hun opp friidretts-EM midt under mesterskapet i Berlin.

– Det var et tøft år. Men det må du kunne tåle. Det er bare en del av det, sier Hedda Hynne.

Hun sier nå at det føltes riktig da, og mener at valget om å stå over den gang er årsaken til at hun «tok et steg» i 2019 – da hun var nær ved å ta seg til VM-finalen – «og er der jeg står i dag».

Det vil si på toppen av World Athletics’ liste over årsbeste i verden på 800 meter. Vel å merke som den eldste av de ni beste på listen.

Årets seks beste på 800 m Hedda Hynne er eldst av de ni beste World Athletics’ liste over de raskeste på 800 meter i 2020. Her de seks beste (alder i parentes): 1) Hedda Hynne (30), Norge – 1.58,10 2) Selina Büchel (29), Sveits – 1.58,37 3) Lore Hoffmann (24), Sveits – 1.58,50 4) Jemma Reekie (22), Storbritannia – 1.58,63 5) Laura Muir (27), Storbritannia – 1.58, 84 6) Rose Mary Almanza (28), Cuba – 1.58,92 Vis mer

– Jeg begynte ganske sent og har brukt mye tid på å bygge opp erfaring og kjennskap til øvelsen, og meg selv fysisk. Jeg var ikke friidrettsutøver før jeg begynte forsiktig i 2010, og så tok Erik (Sakshaug) over i 2012. Da hadde jeg løpt en 800-meter og sverget at jeg aldri skulle gjøre det igjen, sier Hedda Hynne.

– Jeg løp den innendørs. Det var så mange runder at jeg ble svimmel. Men Erik sa at det var en distanse jeg kunne bli bra på, forklarer Hedda Hynne- med krav om å bli trodd når hun hevder at hun faktisk ikke visste hvor langt det var rundt en bane utendørs (400 meter).

På spørsmål om hva hun gjorde før hun kom så langt, svarer hun at «var fotballspiller i oppveksten» og at den lagidretten lå hennes hjerte nærmest. Hun var noen år innom friidretten, og var god – men det var ikke gøy. Hun flyttet til Trondheim for å studere.

– Og så syntes du friidrett var gøy?

– Da var jeg 20 år gammel og ganske voksen. Jeg tok kontakt med gamletreneren min i Skien. Han satte opp et lite program, jeg begynte å trene for meg selv og kjente «dette passer meg veldig bra». Jeg kunne ta tak i detaljer og se hvor jeg kunne bli bedre, svarer Hedda Hynne.

2013 var hennes første virkelige sesong som friidrettsutøver. Da løp hun 800 meter på 2.05. Året etter ble hun tatt ut til friidretts-EM i Zürich. Det var «over hodet mitt»; en sinnssyk opplevelse som føltes helt kaotisk. To år senere kvalifiserte hun seg imidlertid for finalen i Amsterdam-EM. Da skjønte Hedda Hynne at hun hadde «noe å komme med» internasjonalt.

På bakgrunn av at hun «begynte» da hun var 20 år gammel og som 30-råring er bedre enn noen gang, mener hun at hun kan ha det et stykke inn i fremtiden. Hedda Hynne tror hun fortsatt kan være på toppen som 35-åring, for eksempel.

– Ja, jeg har tro på det. Det handler om motivasjon og at du har en kropp som tåler det. Jeg er helt sikker på at jeg vil utvikle meg. Jeg har hatt litt motgang, men har egentlig, med unntak av 2018, forbedret meg hvert år, sier Hedda Hynne.

Hun mener at fordelen ved å starte sent, er at du som utøver er utviklet tilstrekkelig mentalt til blant annet å stole på egne vurderinger og finne egenglede i idretten.

– Jeg sier til yngre utøver at de må nyte det, at de må finne gleden i det. Det er det som varer. Det er fordelen ved å begynne sent. Du lærer fortere at ingen vil bry seg sykt mye hvis jeg slutter i morgen. Det er mitt liv, og det er jeg som må trives med det jeg gjør, påpeker Hedda Hynne.

– Du har ingen tanker om å slutte med friidrett i morgen?

– Nei, jeg har ikke det, svarer hun.

