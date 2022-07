BRONSEVINNER: Eivind Henriksen svettet litt ekstra da treneren testet positivt for covid-19 rett før VM – men han holdt seg frisk, og vant bronse.

Avslører VM-drama: − Det var tungt altså

EUGENE/OSLO (VG) Lørdag kunne Eivind Henriksen feire for VM-bronse, men for kun en uke tilbake var det langt fra sikkert at 31-åringen kunne møte VGs reporter med medalje rundt halsen.

Henriksens trener, Paul André Solberg, testet nemlig positivt på en coronatest etter at støtteapparatet hadde kommet seg til USA. Samtidig som Solbergs test var positiv hadde Henriksen også reist hjemmefra med en småsyk unge – og var selv syk før avreise til USA.

– Jeg var ganske sikker på at jeg hadde dratt med noe hjemmefra, så jeg var ikke så veldig bekymret for covid, egentlig. Jeg delte rom med treneren min, som testet positivt. Men han hadde ingen symptomer da han testet positivt. Det var en liten sjanse der, men det gikk bra, sier Henriksen til VG, som sier han kom seg raskt ut fra rommet med treneren.

En som var litt mer bekymret for corona var trener Solberg.

– Det er klart man kjente jo på det. Eivind ringte meg på morgenen. Da bodde vi selvfølgelig på hvert vårt rom og det var tungt altså. Så testet han heldigvis negativt. Men jeg visste at han lille hjemme hos ham var syk, men det var skikkelig tungt et par timer der, sier Solberg til VG.

Henriksen viste få tegn til sykdom da han kastet sleggen 80,87 meter, og det holdt til 3. plass.

Solberg forteller han så fredagens kvalifisering i Tyskland, mens han kunne juble for Norges første VM-medalje i slegge fra sofakroken hjemme i Norge.

– Det er helt fantastisk. Eivind mistet mange av sine beste år med skader fra 2013 til 2017, og det at han får tatt igjen litt nå er utrolig morsomt. Det har vært mye stang ut og han har jobbet hardt i mange år, og det er veldig morsomt når han får det til. Det er litt ålreit med de som ikke gir opp, sier Solberg.

Men alt fra trøblete kne i vår, sykdom ved avreise, en positiv test på treneren, og hjerteflimmer under konkurransen kunne satt en stopper for jubelen.

– Har du vært bekymret for VM-sjansene hans?

– Jeg synes han har klart å holde hodet kaldt. Han er veldig sterk og god konkurransemann. Han har mistet fem-seks uker med trening totalt, men har klart å trene ganske jevnt. Vi hadde en god plan inn mot mesterskapet, og NM var en god bekreftelse da han kastet over 80 meter.

SPYDKASTER: Henriksens trener Paul André Solberg har selv gjort det skarpt i spydkast på nasjonalt nivå.

Nå venter friidretts-EM i august.

– Nå er det EM-gull som er ambisjonen?

– Ja. Jeg tenker han må prøve det, og han kunne kastet enda lenger her. Han treffer ikke helt teknisk, men kaster jo voldsomt langt, så jeg tror det kan gå lenger, sier treneren.

Det er allerede under én måned til det mesterskapet, men treneren lover at bronsevinneren skal få lov til å feire med en øl eller to før fokuset rettes mot EM i München.