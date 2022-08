MØTES IKKE I EM: Jake Wightman vant VM-gull på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen, men briten prioriterer 800 meter i EM. Det har i lang tid vært planen til Wightman.

Ingebrigtsen om rivalenes fravær: − Spør du alle andre er det helt idiotisk

På 1500-meteren i VM var hele topp fem-listen europeisk. Men kun to av dem stiller til start på 1500 meter i EM.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jake Wightman, Jakob Ingebrigtsen, Mohamed Katir, Mario Garcia og Josh Kerr. Slik så resultatlisten ut under 1500-meteren i VM tidligere i sommer. Men i EM, som starter på mandag, stiller hverken gullvinner Wightman, bronsevinner Katir eller Kerr på 1500 meter. Kerr skal ikke være med i mesterskapet i det hele tatt, mens Wightman skal løpe 800 meter og Katir skal løpe 5000 meter.

Både Kerr og Wightman har også nylig deltatt i Commonwealth Games.

– Jeg vet ikke hva som er alles begrunnelser, men (det kan være) man ikke føler man har nok sjanse til å ta gull, og at de av den grunn ikke velger å legge så mye i det for å få sølv og bronse, sier Jakob Ingebrigtsen til VG under en digital pressekonferanse lørdag, og fortsetter:

1 / 2 HELEUROPEISK PALL: Fra venstre: Sølvvinner Jakob Ingebrigtsen, gullvinner Jake Wightman og bronsevinner Mohamed Katir på podiet etter 1500-meteren i VM. EUROPEISK DOMINANS: De fem første over målstreken i VM-finalen på 1500 meter var alle europeere. Wightman vant foran Ingebrigtsen, Katir, Garcia og Kerr (delvis skjult bak Wightman). forrige neste fullskjerm HELEUROPEISK PALL: Fra venstre: Sølvvinner Jakob Ingebrigtsen, gullvinner Jake Wightman og bronsevinner Mohamed Katir på podiet etter 1500-meteren i VM.

– Spør du alle andre er det helt idiotisk. Medaljer skal jo deles ut, men samtidig må man respektere at utøvere har et litt annet syn på ting enn det folk som ikke driver med idrett har. Alle jobber for gull. Det betyr ikke at man ikke skal bli med, men det er alltid gull som alle ønsker og som alle har som en drøm og mål om å oppnå. Jeg velger å tro at de ikke er godt nok forberedt, og ikke har gjort den jobben som skal til for at de kan være med i EM for å vise den beste utgaven av seg selv. Ikke at de trenger en begrunnelse. Hvis man ikke er med, får man heller ikke ha det gøy, sier han med et smil.

Info Slik er Jakob Ingebrigtsens program i EM Mandag 15. august:

20:15 – 1500 meter, forsøk Tirsdag 16. august:

21:08 – 5000 meter, finale Torsdag 18. august:

21:05 – 1500 meter, finale Vis mer

For det er lite som Jakob Ingebrigtsen synes er så gøy som det å konkurrere. I EM stiller han som favoritt til å vinne både 1500 og 5000 meter.

– Hvor tenker du at du har størst favorittstempel?

– Det har jeg ikke noe veldig forhold til eller tanker rundt. Jeg har jo vunnet begge, og føler jeg kan beherske begge og springe fort på begge. I begge to ser man en ganske god økning i gode resultater i Europa spesielt. Det er kult å være en del av en bølge med europeere som presterer bra. Det gjør at EM får en høyere status enn det som har vært tilfellet tidligere, for det er stort sett europeere som er på toppen av listene i VM og OL. Da møter man jo de aller fleste i EM også, sier han.

Under pressekonferansen virket Ingebrigtsen til å være i godt humør, og han kom med flere raske replikker på spørsmålene under den snaut 30 minutter lange seansen.

Langt mindre fornøyd var han etter VM-sølvet på 1500 meter. Da sa han selv at det var «forferdelig».

På spørsmål om hvordan han vil reagere hvis det også i EM ikke blir gull på 1500 meter, svarer han:

– Man må alltid være rasjonell og realistisk. For at det skal være grunn til irritasjon, må det være noe å irritere seg over. I mitt tilfelle var det at jeg ikke gjorde mitt beste. Da har man all rett til å være irritert på seg selv. Det er såpass mye jeg legger ned i dette, og jeg stiller såpass strenge krav til meg selv i jobben min at alt annet enn det beste ikke er godt nok. Da er man skuffet og irritert over det man gjør. Det står ikke i stil med det man burde forvente av seg selv.