GULL-VINNER: Maria Lasitskene tok russernes eneste gull i London-OL sist sommer. Hun deltok da som såkalt «nøytral utøver». Foto: Martin Meissner / TT / NTB Scanpix

Rune Andersen truer med å utestenge russerne fullstendig

Publisert: 06.03.18 17:54

Hvis ikke Russland får orden på antidopingarbeidet, kan årets EM i friidrett komme til å gå fullstendig uten russere.

Det er norske Rune Andersen som, ifølge Tass, kommer med denne trusselen. Andersen har i flere år vært leder for den arbeidsgruppen i IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) som jobber med den russiske dopingskandalen.

I VM i London i fjor fikk 19 russere lov til å delta som nøytrale utøvere - etter nøye vurderinger. Til EM i Berlin i august kan russerne komme til å bli utestengt fullstendig.

Det russiske nyhetsbyrået Tass siterer den norske antidoping-eksperten Rune Andersen slik:

– Hvis det ikke blir noen fremskritt, kan IAAF i juli komme til å treffe en beslutning om å forby russere i å delta i konkurranser, også som nøytrale utøvere.

Det russiske friidrettsforbundet ble utestengt fra IAAF allerede før OL i Rio de Janeiro, der det var bare én russisk utøver.

I VM i fjor var det altså 19 russere, som - i følge Andersen - var plukket ut etter nøye vurderinger.

Andersen sier til Tass at utestengningen av det russiske friidrettsforbundet fortsetter - etter råd fra hans arbeidsgruppe.

IAAF krever at Russland innrømmer funnene i McLaren-rapporten, og at RUSADA (det russiske antidopingbyrået) lever opp til internasjonale standarder.

IAAF-president Sebastian Coe har i hele prosessen vist stor tillit til Rune Andersens arbeide, og har signalisert at IAAFs tøffe holdning mot Russland vil vedvare helt til Andersens arbeidsgruppe er fornøyd.

– Det viktigste for oss er ikke antall utøvere eller antall nasjonale friidrettsforbund, men at alle utøverne representerer et pålitelig system, som alle stoler på. Det er vår filosofi, sier Coe ifølge Tass.

– Vi har satt klare kriterier, som det russiske friidrettsforbundet har godtatt, mener Sebastian Coe.

PS: Det har ikke lykkes VG å få kontakt med Rune Andersen.