Nå er både Klæbo og Warholm i stallen til denne mannen

Publisert: 03.07.18 13:10

MOSKVA (VG) To av Norges heteste idrettsstjerner får samme rådgiver: Johannes Høsflot Klæbo (21) og Karsten Warholm (22).

Lasse Gimnes i enmannsfirmaet GimCom er mannen som begge har plukket ut.

– Toppidrett har for lengst blitt business og forvaltning av merkevarer, sier Gimnes - tidligere mest kjent som rådgiver for de store TV-kanalene. I den businessen har han i mange år vært en innflytelsesrik bakmann.

– Vi tenker på Lasse først og fremst som ein sparringspartner. Det siste året har Karsten som idrettsutøver og vårt arbeid rundt han gått fra å være relativt ukjent til å bli stor interesse rundt, noe som er naturlig med en VM-tittel, sier Kristine Haddal, mor og manager for Warholm.

Hun mener det er «strategisk lurt» å knytte til seg en person som «både kan være en sparringspartner på veien og også utfordre oss når det måtte være behov for det».

– Vi ser ingen ulemper med å dele Lasse med Johannes, heller tvert imot. Det er mange likhetstrekk i det arbeidet som blir gjort rundt disse toppidrettsutøverne og måten en har valgt å organisere dette, der familiene er sterkt involvert. Vi ser kun fordeler med at Lasse også jobber inn mot Johannes. Så kan det være en fordel at guttene er fordelt på vinter- og sommeridrett.

– Det er helt greit, mener også Haakon Klæbo, far til Johannes.

– Vi er fornøyd med den jobben Lasse Gimnes gjør for oss, og på sikt kan det kanskje også gi en fordel at han har begge to. Det er jo to spennende profiler som har en del felles.

– Jeg vil ikke sammenligne Karsten og Johannes. Visst har de en del fellestrekk, men de er først og fremst individuelle utøvere med gode og egne verdier og holdninger. Ja, de leverer både på og utenfor idrettsbanen. De er forbilder og ambassadører - samt en del av underholdningsindustrien, sier Lasse Gimnes til VG.

Han startet samarbeidet med Klæbo i november 2016, rett før Beitostølen-rennet. Nå er også 400 meter hekk-verdensmester Warholm kommet på kundelisten.

– Klæbo-samarbeidet både via Zedge og via Klæbo Media. Samarbeidet er først og fremst med manager Haakon Klæbo – og går på områdene kommunikasjon samt forretningsutvikling av medier og inntektsstrømmer, sier Gimnes, trønder med sete i Asker.

– Når det gjelder Warholm, er jeg rådgiver for manager Kristine Haddal, på områdene kommunikasjon og forretningsutvikling, medieutvikling og inntektsstrømmer.

– Så jeg har først og fremst kontakt med managerne – det vil si mor til Karsten og far til Johannes.

Selv om Gimnes stort sett bare har kontakt med foreldrene, er det ingen tvil om at han kommer til å ha en vesentlig påvirkning på hva både Klæbo og Warholm kommer til å gjøre utenfor idrettsbanen i årene fremover.

– Det er spennende å jobbe med så dyktige managere som Kristine og Haakon. De er svært profesjonelle - og kjenner naturlig nok sine utøvere bedre enn noen andre. Det er en stor fordel for å gjøre en solid jobb.

– Idrettsutøvere har også et stort ansvar i forhold til verdier og det å være forbilder. Både Karsten og Johannes er i ypperste toppklasse i så måte. De er gutter med verdier jeg har stor respekt for, og de har til felles at familien bidrar stort og fyller mange roller i deres moderne idrettsliv. Det er ressurssterke familier som tenker langsiktig. Dette er familier med mangfold i kompetansen, mener Lasse Gimnes.

Team Warholm har ikke forhastet seg etter VM-gullet i august i fjor. Det gjelder også valget av rådgiver:

– På lik linje med markedsarbeidet der vi bruker god tid og ønsker å inngå samarbeid med dem som deler det teamet står for, så har vi heller ikke stresset med dette. Da Lasse tilfeldigvis krysset våre veier i friidrettsmiljøet i vinter, merket vi at dette kunne være den rette personen for oss, sier Kristine Haddal.