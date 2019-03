PEKER PÅ LILLEBROR: Jakob Ingebrigtsen - her etter EM-gullet på 1500 meter i Berlin - skal løpe 3000 meter sammen med Henrik og 1500 med Filip under innendørs-EM i Glasgow denne helgen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Henrik Ingebrigtsen: - Viktigst at Jakob tar gullet

GLASGOW (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) er Norges siste medaljevinner i friidretts-EM innendørs. Foran mesterskapet i Glasgow nå mener han det viktigste er at lillebror Jakob (18) «tar gullet» - i så fall det første til Norge noen gang.

Publisert: 01.03.19 08:13 Oppdatert: 01.03.19 08:42







– Jeg vil ha medalje, og går for det. Men jeg har følelsen av at jeg ikke er så «sharp» som jeg skulle ønske. Da er det en trøst at Jakob kan ta gullet med hjem. Det er på en måte førsteprioritet. Det er viktigst, sier Henrik Ingebrigtsen til VG i resepsjonen i utøverhotellet Crowne Plaza her i Glasgow.

For fire år siden vant han bronsemedaljen i Praha, for to år siden sølvmedaljen på 3000 meter i Beograd. Kun han og Ezinne Okparaebo, som skal løpe 60 meter her, har vunnet medaljer for Norge i to innendørs-EM. Ingen nordmenn har i løpet av 33 inne-mesterskap vunnet gull.

Denne gangen kan det bli flere, med Karsten Warholm på 400 meter flatt og Jakob Ingebrigtsen på 1500 og 3000 meter som de sterkeste kandidatene.

les også Jakob Ingebrigtsen knuste storebrors rekord: – Dette hadde vært suverent EM-gull

– Jeg tror ikke jeg er uslåelig. Men jeg tror jeg kan vinne. Når jeg står på startstreken, tenker jeg at jeg ikke er her for å bli nummer to eller tre, sa Jakob Ingebrigtsen under en internasjonal pressekonferanse torsdag formiddag.

Fredag morgen får han det travelt. Først skal han løpe kvalifiseringsheat på 1500 meter klokken 13.00 norsk tid. Halvannen time senere må han være klar for kvalifiseringsheat på 3000 meter. Finalen på den lengste distansen går lørdag, mellomdistansefinalen er søndag kveld.

Gjert Ingebrigtsen mener det tette åpningsprogrammet er uproblematisk.

les også Henrik Ingebrigtsen: - Har manglet overskudd

– Vi trener to ganger om dagen, vi trener tre ganger om dagen. Han har løpt mange distanser i løpet av kortere tid før. Det er ikke noe problem. Det er et valg han har tatt selv, sier far og trener Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen ble syk et par dager før han løp 1500 meter i Düsseldorf sist onsdag, og lå til sengs tre dager etter konkurransen. Han har droppet planen om å løpe 3000 meter i EM. To barns far Henrik Ingebrigtsen har slitt med både det ene og det andre, for noen dager siden var det en senebetennelse i hoften.

– Jakob er det ingenting galt med, i alle fall ikke som vi kjenner til, sier Gjert Ingebrigtsen.

les også Gjert Ingebrigtsen: – Jakob gleder seg til å bli heltidsutøver

For en drøy uke siden slo Norges europamester på 1500 og 5000 meter verdensrekordrekordholderen på 1500 meter innendørs og satte juniorverdensrekord på distansen. Henrik mener imidlertid at han har størst sjanse til å vinne 3000-meteren i Emirates Arena, blant annet fordi han er «vanvittig god» til å disponere lange løp.

– Han er veldig god på 1500 meter, han er enda bedre på de lengre distansene. Han har større sjanse til å ta gullet på 3000 meter, slår Henrik Ingebrigtsen fast.