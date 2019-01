REKORD-GUTT: Sondre Guttormsen slo Trond Barthels 22 år gamle norske rekord i stav da han svingte seg over 5,75 meter i EM-finalen i Berlin i august. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges stavkomet kan ikke vinne penger

BISLETT STADION (VG) Sondre Guttormsen (19) får dekket en halv million årlig i studieavgifter ved sin skole i California fordi han hopper høyt. Men Norges nye stavkomet kan bli fratatt alle pengene hvis han mottar premiepenger i internasjonale konkurranser eller mesterskap.

– Jeg har ikke lov til å vinne penger i Diamond League og sånne ting. Heller ikke i EM eller VM. Jeg kan ikke ta imot en krone i pengepremier, bekrefter Sondre Guttormsen overfor VG.

Gjennom VG fortalte Guttormsen nylig historien om dopingprøven som gikk galt . Det skape sterke reaksjoner.

Guttormsen fikk også stor oppmerksomhet da han i august tok 6. plass med norsk rekord 5,75 meter i en av tidenes beste stavfinaler i friidretts-EM på Olympiastadion i Berlin. En drøy måned senere var han på plass i USA for å starte et studieløp over fire år ved UCLA i California. Prisen for å studere der er ifølge pappa og trener Atle Guttormsen 550.000 kroner per år.

Sondre Guttormsen mottar imidlertid et såkalt scholarship. Det betyr at skolen, eller colleget, betaler 85 prosent av «studiegebyret». Hvis han som UCLA- utøver oppnår gode resultater og plasseringer på friidrettsbanen, kan prosentsatsen bli enda gunstigere.

Men med skolens generøse ytelser følger strenge forpliktelser, som kommer til uttrykk i den tykke regelboken til NCAA: National Collegiate Athletic Association.

– Regelboken til NCAA er på flere hundre sider, så jeg skal være forsiktig med å si nøyaktig hva han kan og hva han ikke kan. Det som er helt sikkert er at han kan motta penger fra forbund og Olympiatoppen til dekning av kostnader, skriver Atle Guttormsen i en e-post.

Stav på rekke og rad Sondre Guttormsen skal konkurrere to ganger i januar i USA: 18. januar i Reno i Nevada og 26. januar i Sander Columbia Challenge i New York. I februar venter tre konkurranser over to dager: I New Mexico og Seattle. Friidretts-EM innendørs går i Glasgow 1. til 3. mars. NCAA-finalen (det amerikanske universitets-mesterskapet i friidrett innendørs) går i Birmingham i Alabama 8. til 9. mars.

Atle Guttormsen, som er professor i økonomi, understreker at «det er helt klart» at sønnen ikke kan ha privat utstyrsponsor. Han kan motta premiepenger til dekning av kostnader. Men store premiepenger fra Diamond League (85.000 kroner for seier) kan han nok ikke ta imot. Premiepenger i mesterskap har jeg ikke sjekket, sier Atle Guttormsen.

Og tilføyer:

– Brudd på dette vil vel i de fleste tilfeller tilsi at du blir nektet å trene/konkurrere for skolen og kan nok bli fratatt scholarship (worst case).

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik mener, etter å ha satt seg inn i regelverket, at Sondre Guttormsen og andre idrettsutøvere som mottar scholarship ved amerikanske college ikke kan motta premiepenger eller bonuser.

I friidretts-EM i august premierte Norges friidrettsforbund sine gull, sølv og bronsemedaljevinnere med bonuser på henholdsvis 60.000, 30.000 og 20.000 kroner. I friidretts-VM er gullbonusen fra det internasjonale friidrettsforbundet en halv million kroner, halvparten for sølv - til 34.000 kroner for 8. plass.

– Vinner jeg gull i VM, blir det kanskje til at jeg gjør noe annet, sier Sondre Guttormsen og smiler.

Han mener det er vanskelig, som han uttrykker det, å få et like profesjonelt opplegg som det skolen hans kan tilby. «Alt» ligger innenfor gangavstand: Treningsfasiliteter, fysioterapi og undervisning.

– UCLA er den trettende beste skolen i verden akademisk sett. Men jeg har dratt til USA for å bli bedre i stav. Jeg valgte California på grunn av klima og treneren, Anthony Curran, sier Sondre Guttormsen - som har som mål å ta seg over 5,80 meter i løpet av 2019.

Sondre Guttormsen må hoppe 5,71 meter for å kvalifisere seg til friidretts-VM i Doha i månedskiftet september/oktober. I romjulen hoppet han 5,50 innendørs i Bærum, med lånte og for små staver.

18–19. januar deltar han i «UCS Spirit National Pole Vault Summit» - et årlig arrangement for stavhoppere - i amerikanske Nevada. Han skal være på det internasjonale laget sammen med Armand Duplantis, Shawn Barber og Seico Yamatano. De møter et amerikansk lag til duell.

Han skal delta i innendørs-EM i Glasgow i begynnelsen av mars, samt en rekke konkurranser innendørs for UCLA gjennom vinteren - til NCAA-finalen i Alabama i USA helgen etter EM i Skottland (se infoboks).

Et av sommerens store mål utendørs, etter VM, er Oslos Diamond League-stevne Bislett Games 13. juni.

Allerede kommende helg deltar han i det faren omtaler som verdens største stavstevne i Reno i Nevada, med blant andre Sveriges suverene EM-gullvinner (6,05 i Berlin-finalen) Armand Duplantis (19) - som er i samme «nei til bonuser»-situasjon som Sondre Guttormsen (Les VGs Duplantis-sak HER ).

Guttormsen og Duplantis utgjør det internasjonale laget med Shawn Barber og Seico Yamatano. De møter et amerikansk lag til duell.

PS! Sondre yngre bror Simen (17) hopper også stav. For øyeblikket er de to i Reno sammen med pappa og trener Atle Guttormsen. Simen kommer til å følge i Sondres fotspor, det vil si flytte til USA og gå på skole - for å bli bedre i stav. Han hoppet nylig (1. desember) over fem meter.