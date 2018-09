DOMINERTE: Asbel Kiprop er en av kenyanerne som har dominert internasjonal friidrett gjennom en rekke år. For noen måneder siden ble det klart at han var avslørt for utholdenhetsdopet EPO. Her fra gulløpet i VM i 2015. Foto: DAMIR SAGOL

50 kenyanere dopingtatt på fire år: Etterforskning avdekker ikke systematisert doping

50 kenyanske utøvere ble tatt i doping i løpet av fire år. Men en to år lang dopingetterforskning finner ikke beviser for et institusjonalisert dopingsystem.

Etterforskningen av løpenasjonens omfattende dopingproblemer ble satt i gang av etterretningsenheten til Wada i desember 2016. Torsdag ble rapporten presentert, etter nesten to år, en periode det har fortsatt å komme nye dopingskandaler i landet.

I dopingrapporten ble den beviselig omfattende dopingen i landet derimot omtalt som heller mindre systematisk:

* Dopingen av kenyanske utøvere er usofistikert, ukoordinert og det er ikke beviser på et institusjonalisert system.

* De vanligste dopingmidlene er nandrolon og EPO.

*Utøverne har ikke tilstrekkelig kunnskap om doping og konsekvensene.

* Lokale leger og apotek spiller en viktig rolle for tilgangen på forbudte stoffer for utøvere og støtteapparat.

Stor dominans

Tilbake i 2007 omtalte den daværende norske Wada-direktøren Rune Andersen dopingjakten i Afrika som for dårlig. Det er først de fem siste årene at dopingsakene har tårnet seg opp, etter en langvarig og enorm østafrikansk dominans i mellom- og langdistanseløping.

-Vi tar dopingen i Kenya veldig seriøst og har jobbet hardt for å identifisere omfanget i kenyansk friidrett, samtidig som vi prøver å jobbe frem det beste tiltaket, sa Günther Younger i pressemelding da rapporten ble presentert i Nairobi.

Younger er tidligere leder av narkotikaavsnittet i Interpol, som bygget opp etterretningsenheten fra 2016. Da han i sommer besøkte et antidopingseminar i Oslo var han klar på at etterforskningsteamet jobber uavhengig av Verdens Antidopingbyrå (Wada). Antidopingorganisasjonen får nå knallhard kritikk for at de igjen har godkjent det russiske antidopingorganisasjonen, Rusada, på tross av at det er avslørt systematisk og statsstøttet dopingjuks.

I faresonen

Men også i Kenya har det vært anklager om en friidrettsledelse som bare skyver problemet under teppet. Blant annet var en tysk TV-dokumentar svært avslørende og viste omfattende doping og korrupsjon blant sportsfunksjonærer.

En gjennomgang av nyhetsbyrået Reuters viste også at hele 50 kenyanske utøvere mellom 2013 og 2017 ble avslørt etter å ha avgitt en positiv dopingprøve. Databasen Anti-doping database som loggfører alle dopingsaker, hadde i mai 2017 58 friidrettsutøvere i sine dopinglister. Nesten halvparten var kvinner. Senere har dette tallet økt. Kenya er havnet i faresonen for å bli utestengt fra internasjonal friidrett om de ikke rydder opp og etablerer et godt fungerende nasjonalt antidopingarbeid.

Den norske maratonløperen Sondre Nordstad Moen i mai til Dagbladet at dopingarbeidet i Kenya var «ikke-eksisterende». Trønderen med den europeiske rekorden på maraton har bodd og trent i landet i lange perioder de siste årene.

Mange profiler

En rekke av Kenyas løperprofiler har avlagt positive dopingprøver de senere årene. Blant gjelder det flere olympiske gullvinnere. Jemima Sumgong vant OL-gull i maraton i 2016. Året etter ble hun tatt for EPO. For det samme utholdenhetsdopet ble også regjerende olympisk mester på 1500 meter Asbel Kiprop avslørt. Konkurrenten til Ingebrigtsen-brødrene har vært den mest dominerende i øvelsen de foregående årene. Men i stedet er han blant profilene på en mørk og lang liste.

NRKs friidrettskommentator Jann Post er en meget habil maratonløper. Han har selv har vært nede i Kenya og sett hvordan utøverne lever og trener. I august sa han følgende til VG:

– Antidopingarbeidet har vært altfor dårlig i altfor mange år nå. Ryktet til kenyansk idrett blir dårligere og dårligere for hver positive prøve som avlegges. Det fører jo til at det blir satt spørsmålstegn ved alle kenyanske idrettsprestasjoner nå og i fortiden.