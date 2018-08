Sjekk Warholms drømmeår fra gull til gull

Publisert: 10.08.18 06:44

FRIIDRETT 2018-08-10T04:44:50Z

BERLIN (VG) Nøyaktig ett år etter at Karsten Warholm (22) vant sitt overraskende VM-gull i London, stormet han som storfavoritt inn til EM-gull på Berlins Olympiastadion. Her er drømmeåret til kongen av langhekken.

– Det er fantastisk å kunne gjenta suksessen ett år etterpå. Vi har ikke lagt oss på latsiden. Som dere ser er nivået høyere. Det har krevd mye arbeid å komme hit, svarer Karsten Warholm på spørsmål fra VG om «drømmeåret» i pressesonen etter gulløpet.

Gulltrener Leif Olav Alnes, som åpner sin store favn for gullgutten samme sted, vedgår at «ja, det har vært stort sett oppturer.»

– Man sier at det er i motbakke det går oppover, men det har vel vært nedoverbakke – eller medvind heter det kanskje, sier Alnes – svett og meget glad.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom blir tydelig rørt da VG spør om han kan beskrive Karsten Warholms gullduell mot EM-gullvinneren fra 2016, Yasmani Copello – og drømmeåret fra 9. august i London i fjor til 9. august i Berlin i år.

– Vi har ikke hatt noen problemer med skader. De har tatt nye steg og setter ny norsk rekord her og vinner, slår Tjørhom fast.

I går sa Karsten Warholm til VG og andre medier: – Det var bare gull som sto i hodet på meg.

Slik har veien fra VM- til EM-gull vært:

9. august 2017: Etter blant annet å ha vunnet gull i åttekamp i U18-VM i 2013 og gull på 400 meter hekk i U23-EM tidligere på sommeren, blir Karsten Warholm den første nordmannen som er blitt verdensmester i en løpsøvelse. Med 48,35 sekunder tok han 21 år gammel VM-gullet foran regjerende europamester Yasmani Copello fra Tyrkia og amerikaneren Kerron Clement, som året før hadde vunnet OL-gull i Rio – der Karsten Warholm endte på 9. plass.

24. august 2017: Karsten Warholm blir nummer to i Diamond League-finalen i Zürich, bak Kyron McMaster, men setter personlig og norsk rekord med 48,22 sekunder.

24. november 2017: Karsten Warholm blir kåret til Årets gjennombrudd i regi av det internasjonale friidrettsforbundet IAAF under en galla i Monaco. Han vinner prisen foran Christian Coleman, amerikansk sprinter, og Armand Duplantis, svensk-amerikansk stavhopper.

– En ting er å bli best i Europa. En annen ting er å vinne tilsvarende kåring i verden. Det er helt rått, uttalte han til friidrett.no.

NUMMER ÉN PÅ VGs LISTE OVER ÅRETS 100 STØRSTE IDRETTSUTØVERE I NORGE (opp 99 plasser fra året før)

6. januar 2018: Karsten Warholm tar hjem «alle» prisene under Idrettsgallaen på Hamar: Årets mannlige utøver, Utøvernes pris og Årets navn. I tillegg blir treneren hans, Leif Olav Alnes (61), kåret til Årets trener.

27. januar 2018: Karsten Warholm setter norsk rekord innendørs på 400 meter (flatt/uten hekker) med 45,88 på hjemmebane i Ulsteinvik.

Våren 2018: Kjøper sin første leilighet i Nydalen i Oslo. Pris: Åtte millioner. Lar tre kompiser flytte inn som leietagere. Men ikke kjæresten Oda Djupvik.

31. mai 2018: Sesongdebut utendørs i Romas Diamond League-stevne. Senker sin personlige og norske rekord voldsomt, til nordisk rekord 47,82 sekunder. Blir imidlertid slått av Qatars Abderrahman Samba (22).

7. juni 2018: Under Bisletts Diamond League-stevne løper han like fort som under Diamond League-finalen ni måneder tidligere, og er 32/100 foran Tyrkias Copello – men hele 62/100 bak vinneren Abderrahman Samba (47,60 – stevnerekord).

10. juni 2018: På et stekende hett Stockholm stadion senker Karsten Warholm sin personlige rekord med ett hundredel til 47,81. Han taper derimot duellen mot Abderrahman Samba med 40/100, og etter nederlag nummer tre får han mange spørsmål med en slags negativt fortegn. Han sa det er «sjelden kost» å løpe på 47,81 og likevel ende på 2. plass.

– Nivåhoppet i løpet av ett år er sykt. Men jeg blir ikke stresset. Det er EM som er det store målet. Samtidig skal jeg ikke utelukke (regjerende europamester) Yasmani Copello, sier Karsten Warholm med tanke på amerikanske Rai Benjamin (47,02) og Sambas supertider for to måneder siden.

21. juli 2018: Arrangøren av Londons Diamond League-stevne rydder plass til populære Karsten Warholm utenom den opprinnelige stevneprogrammet. Norges gullgutt takker ved å senke sin personlige rekord med 16/100 til 47,65 – som også er stevnerekord, personlig rekord, europeisk U23-rekord og nordisk/norsk rekord.

Tirsdag 7. august 2018: Tar seg enkelt og greit til EM-finalen på 400 meter hekk i Berlin.

Onsdag 8. august 2018: Tar seg enkelt og greit til EM-finalen på 400 meter «flatt» (uten hekker) i Berlin.

Torsdag 9. august 2018: Vinner Norges første gullmedalje i 2018-EM i Berlin, på 400 meter hekk ved å senke sin norske rekord enda en gang – denne gangen med 1/100 til 47,64 sekunder. Cubanskfødte Yasmani Copello (31) på 2. plass senker sin personlige rekord med 11/100 og setter ny tyrkisk rekord med 47,81.

Fredag 10. august 2018: Karsten Warholm løper for medalje på 400 meter flatt klokken 21.05.