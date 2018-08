UTFORDRING: Sent mesterskap gjør at Leif Olav Alnes og Karsten Warholm må planlegge neste sesong annerledes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Qatar-VM skaper hodebry for friidrettsstjernene

BYRKJELO (VG) Friidretts-VM 2019 går først 27. september til 6. oktober. Det gjør at både Karsten Warholm (22) og Team Ingebrigtsen må tenke nytt.

– Det er helt ærlig ganske vanskelig. Jeg er heldig som har verdens beste trener, Leif Olav Alnes, som legger til rette for meg. Men jeg er ikke for at VM er så sent, sier Warholm, regjerende verdensmester på 400 meter hekk.

Mesterskap i friidrett datoer: 2017, VM : 4 til 13. august i London 2018, EM : 6 til 12. august i Berlin 2019, VM : 27. september til 6. oktober i Doha 2020, OL: 24. juli til 9 august i Tokyo 2021, VM : 6 til 15. august i Eugene Doha og Qatar ble valgt som VM-vertsby foran spanske Barcelona og amerikanske Eugene. Flere øvelser skal gå sent på kvelden. Qatar skal også arrangere fotball-VM i 2022 – som blir spilt i november/desember mot juni/juli som normalt.

Normalt er friidrettsutøverne ferdig med sesongen lenge før neste års VM i Qatar går av stabelen. Sesongfinalen i årets Diamond League er 30. og 31. august – omtrent en måned før neste års VM-datoer, hvor utøverne skal være i toppform.

Friidrettsprofiler er også skeptiske til at oppkjøringen mot OL i Tokyo 24. juli til 9. august blir kortere.

– Spesielt foran en OL-sesong bør ikke VM være så sent, sier Warholm og legger til:

– På en annen side er det som regnværet i Byrkjelo . Du må ta det som det kommer og gjøre det beste.

OL viktigst for Ingebrigtsen

Etter sesongslutt skal han og treneren legge planen for neste sesong.

– Vi må tenke annerledes. Helt klart. Vi må løse det på en måte som er minst like bra som vi gjør det nå. Du kan lete etter problemer. Det mener jeg uklokt. Ellers kan du gjøre det beste ut av det, sier Alnes.

Gjert Ingebrigtsen forteller at for mellomdistanse-brødrene Henrik, Filip og Jakob er de olympiske lekene i Japan året etter viktigst.

– Vi skal planlegge den neste måneden. Det blir en utfordring. Spesielt med 2020 som en bekostning av 2019. Og vi kommer til å prioritere OL-sesongen foran VM. OL-sesongen er viktig for oss. Vi må tenke langsiktig, sier Sandnes-mannen.

– OL henger litt høyere fordi det er hvert fjerde år, men det er de samme utøverne du møter, så prestasjonen er like bra. Jeg vet at toppnivået er veldig bra og da kan jeg kjempe om medalje i hvert mesterskap, men det gjelder å ha flaks også, sier Filip Ingebrigtsen.

Warholm mot Samba

I Qatar skal Karsten Warholm prøve det som har vært umulig for han til nå denne sesongen: Slå Abderrahman Samba. 22-åringen er opprinnelig fra Mauritania, men har hatt qatarsk pass siden 2016 og er storfavoritt før VM på hjemmebane.

Siste mulighet for å overvinne Samba denne sesongen er i Zürich 30. august.

– Jeg er selvfølgelig sulten på det. Jeg kommer til å prøve hver gang. Jeg har ingen garantier, men jeg skal gi det et forsøk. Det er det eneste jeg kan svare, sier Warholm.

Penger på spill

Totalt har han tre seirer i Diamond League. To i fjor, en i år.

Det ligger det god økonomi i. Til sesongens avsluttende finale får drøyt 400.000 kroner (50.000 dollar), annenplass gir 160.000 kroner og tredjeplass 80.000 kroner. Vanligvis er premiepengene for seier, andre- og tredjeplass drøyt 80.000, 50.000 og 32.000 kroner.

– Jeg vil heller slå Samba enn å få pengene. Kanskje det er sånn at jeg skal betale Samba, så kan han la meg vinne. Det er nesten der vi er. Nei da, sier Warholm og ler.

PS: Det er ikke bare datoen for Qatar-VM som er unormalt. 50 km kappgang har oppstart 23.30 lokal tid lørdag, mens maratonen starter midnatt dagen før. Det vil si at de sannsynligvis går i mål rundt klokken 02.00 lokal tid.