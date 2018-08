Eksperter: – En av tidenes beste i norsk friidrett

Publisert: 10.08.18 17:41

FRIIDRETT 2018-08-10T15:41:47Z

BERLIN (VG) Ekspertene mener verdensmester Karsten Warholm (22) allerede er blant tidenes beste i norsk friidrett og tok et nytt jafs mot å bli den aller beste med EM-gull på 400 meter hekk.

– Han har potensial til å bli den aller største om noen år, svarte Johan Kaggestad på spørsmål om Karsten Warholms plass på en liste over tidenes beste norske friidrettsutøvere – da VG spurte ham før finalen på Olympiastadion torsdag kveld.

Det gjorde også Steinar Hoen (47). Norges EM-gullvinner i høyde fra 1994 og mangeårige stjernefikser for Bislett Games, mente at Warholm «har noen år igjen» før han går forbi «utøvere som» Vebjørn Rodal og Grete Waitz. Men med tanke på alderen (22), og det han allerede har prestert (VM-gull), «har han alle muligheter» til å bli tidenes beste norske friidrettsutøver.

– Men det har til de grader Jakob og Filip Ingebrigtsen også. Jakob er bare 17 år gammel og Filip har vunnet VM-bronse og EM-gull i den kanskje mest krevende løpsøvelsen, understreket Steinar Hoen.

– Han kan vinne OL-gull om to år i Tokyo på 1500 meter, og det kan Jakob Ingebrigtsen også gjøre, tilføyde Steinar Hoen.

Fredag kveld klokken 21.05 løper Karsten Warholm finale på 400 meter flatt.

Johan Kaggestad (74) ramset opp Vebjørn Rodal (OL-gull 800 meter), Andreas Thorkildsen (se info lenger ned), Ingrid Kristiansen (bl.a. fire VM-gull og et EM-gull), spydkaster Trine Hattestad (OL-gull, OL-bronse, to VM-gull, EM-gull og VM-bronse) Geir Moen (EM-gull og sølv), Grete Waitz (bl.a. VM-gull maraton, OL-sølv maraton), Steinar Hoen og Egil Danielsen (OL-gull spyd). Det er blant dem han synes Karsten Warholm allerede hører hjemme.

– Jeg mener at det er forskjell på EM og VM på 400 meter hekk. EM er et regionmesterskap i sammenligning. Men som utøver er han en av de største, uten tvil. Jeg tror også han vil ta medalje på 400 flatt (finale fredag), sa Kaggestad – som ville fremheve samarbeidet mellom Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes som spesielt fruktbart.

NRKs friidretts-kommentator Jann Post (38) mente også at Karsten Warholm er i klasse med Grete Waitz, Ingrid Kristiansen, Andreas Thorkildsen og Vebjørn Rodal. Han vil imidlertid ikke rangere dem, selv om han plasserer Warholm «i aller høyeste kategori» og påpeker at han er på verdens høyeste nivå hver gang han knytter piggskoene.

– Det er vanskelig å sette enkeltprestasjoner opp mot en karriere, begrunnet Jann Post.

Han understreket at det ikke er så mange som har vunnet VM-gull, at han setter OL-gull i løping veldig høyt og at hans preferanser er preget av at han var veldig interessert i det som skjedde på 1990-tallet – da «hans» ekspertkommentator Vebjørn Rodal vant OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996.

Han trekker i likhet med Johan Kaggestad frem Andreas Thorkildsen (36) som forsvarte sitt OL-gull «på en lukket stadion» og som storfavoritt i 2008. Spydkjempen vant i tillegg to EM-gull, et VM-gull og tre VM-sølv.