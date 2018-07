EM-VINNER: Merat Bahta fotografert etter EM-seieren i Zürich i 2014. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Svensk friidrettsstjerne granskes for dopingbrudd

Publisert: 27.07.18 08:34

FRIIDRETT 2018-07-27T06:34:54Z

En av Sverige mest kjente friidrettsutøvere blir nå gransket for mulig brudd på dopingbestemmelsene, bare kort tid før EM i Berlin. Mesterskapet ser likevel ikke ut til å ryke for utøveren.

– Vi har en person som har tre feilaktig innlagte opplysninger i systemet, sier landslagssjefen Karin Torneklint til Aftonbladet .

Avisen identifiserer utøveren som Meraf Bahta (29), mellom- og langdistanseløper.

Det handler altså ikke om positiv dopingprøve, men at utøveren skal ha misset tre dopingkontroller.

Ifølge reglene kan en utøver bli utestengt hvis hun/han misser tre dopingkontroller eller har tre administrative feil i meldingssystemet i løpet av 12 måneder.

Ut på båre i Rabat

Aftonbladet skriver at normalstraffen er to år, men at det kan bli en mildere straff hvis omstendighetene tilsier det. Det finnes også eksempler på utøvere som har blitt fullstendig frikjent. Det gjaldt for eksempel den britiske syklisten Lizzie Deignan, som 2016 ble frikjent da saken endte i CAS (idrettens voldgiftsdomstol) i Lausanne.

Meraf Bahta måtte bryte 5000 meter i Rabat for et par uker siden da hun måtte ut på båre. Men det viste seg at det ikke var noe alvorlig. Bahta ble europamester på 5000 meter under EM i Zürich i 2014. I Amsterdam for to år siden tok hun sølv på samme distanse, og i OL 2016 ble hun nummer seks på 1500 meter.

Landslagssjef Torneklint sier til Aftonbladet at de har en del misser i ADAMS-systemet, men at det ofte kan strykes om en granskning viser at utøvere ikke har gjort noe galt. På spørsmål fra avisen om EM kan ryke for utøvere, svarer hun:

– Det tør jeg ikke si noe om. For det første må den aktive være uttatt til EM og for det andre vet jeg ikke hvor lang tid det tar å få svar på de brevene vi har skrevet tilbake om grunnene.

– Ingen sanksjoner fra forbundet

Tommy Forsgren, avdelingssjef i Antidoping Sverige, sier natt til fredag til Aftonbladet at Bahta ikke automatisk blir utestengt fra EM.

– Jeg vil ikke snakke om enkeltutøvere, men prosessen er slik at en utøver som er mistenkt for brudd på dopingbestemmelser får delta i mesterskap, konkurranser og kamper. Da er det opp til forbundet å bestemme om utøveren får delta eller ikke, sier han.

– En utøver som er mistenkt for rapporteringsbrudd blir ikke automatisk utestengt, forklarer han.

Generalsekretæren i Det svenske friidrettsforbundet, Stefan Olsson, understreker at det ikke foreligger noen tiltale mot Bahta, og at de derfor foreløpig ikke har tenkt å foreta seg noe.

– Fra forbundets side finnes ingen sanksjoner mot utøveren, forteller han.