KONGEPOKAL OG GULLMEDALJE: Karsten Warholm fikk både kongepokalen for fjerde året på rad og friidrettens årlige gullmedalje under NM i Byrkjelo. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Warholm om sin vei til toppen: – Min far og Gjert er veldig forskjellige

FRIIDRETT 2018-08-20T16:15:02Z

BYRKJELO (VG) Karsten Warholm (22) mener at idrettsglede for barn er det viktigste.

Publisert: 20.08.18 18:15 Oppdatert: 20.08.18 18:35

– Vi kommer fra to forskjellige kår. Min far og Gjert er to veldig forskjellige personer, men jeg hyller det arbeidet de driver med. Det har gitt resultater i mange år, sier Warholm til VG.

Far Gjert Ingebrigtsen startet tidlig å utvikle tre (Jakob, Filip og Henrik) av sine syv barn til å bli europamester på mellomdistanse. Etter at Jakob og Henrik sikret dobbelt-Ingebrigtsen på 5000 meteren i EM , sa sølvvinneren at familien hadde følt seg motarbeidet.

– Fordi vi gikk litt imot det som var normen. Vi satte krav og var for profesjonelle for alderen. Da jeg var 11 år, var jeg like profesjonell som jeg er i dag. Hvis noen sa: «Nei, vi skal ikke ha rangerte lister. Alle er vinnere.» Da ble jeg forbannet, fortalte Henrik Ingebrigtsen – som du kan se under:

Gøy

Siden har mange ment mye om hvordan man skal utvikle barn i idretten. Warholm tvitret kort om teamet tirsdag , men utdyper sine tanker først søndag:

– Vi alle er enige om at det viktigste er at unge trener og har det gøy. Selvsagt skal de ha mål og ambisjoner, men de fleste kan ikke trene som Ingebrigtsen har gjort. Og ikke alle kan kjøre mitt løp heller. For de fleste kommer toppidretten som et naturlig løp av det du har gjort, men det viktigste er at alle koser seg, sier europa- og verdensmesteren på 400 meter hekk.

– Jeg har nok en litt mer allsidig bakgrunn enn Ingebrigtsen. Det viser bare at det er flere måter å gjøre det på. Det finnes ikke noe fasit. Man vet aldri hva som funker for den enkelte. Det er opplagt at deres metode har funket for dem.

La aldri press

Hans far Mikal Warholm og mor Kristine Gølin Haddal lot alltid Warholm selv bestemme. Faren var fotballtrener og moren friidrettstrener.

– Vi har alltid drevet idretten på ungenes premisser. Det viktigste var at de trivdes. Vi la aldri noe press på dem, sier far Warholm.

– Min måte har funket vel så bra for min del. Jeg kan ikke klage på det jeg har fått til. Jeg synes vi skal være takknemlige for alt både Ingebrigtsen og jeg har fått til, sier sønn Warholm.

Hekkeløperen er glad for at Ingebrigtsen gjør det så bra på mellomdistanse, og sier de har tråkket opp litt av løypa for han.

– De har lagt til rette for at også jeg kan holde på og at friidretten har denne standingen. Det er jeg veldig takknemlig for. Også er det gøy at vi er flere også. Det hadde vært litt ensidig med kun Ingebrigtsen, så det er moro, mener Warholm.

Medvind

Mange liker å sammenligne prestasjonene . Det bruker ikke Ulsteinvik-gutten tid på.

– Det skjer ikke fra min side. Vi hadde en liten i fjor , men jeg tror jeg klarte å flire det bort. Det er umulig å sammenligne på tvers av idretter. Jeg tror man skal være glad for de resultatene vi får, så blir det bare kleint å sammenligne dem. Det kommer aldri noe godt ut av det, slik jeg ser det, forteller Warholm.

Han nyter medvinden friidretten i Norge har for tiden.

– Det er helt sykt. Det er mer enn jeg kunne drømme om. Nå har det blitt helt vilt. Vi får håpe det fortsetter. Vi må hvert fall nyte det mens det ennå varer.

Hegerberg-støtte til Ingebrigtsen

Også Norges beste fotballspiller på kvinnesiden, Ada Hegerberg, stiller seg bak hyllesten av «Team Ingebrigtsen»-suksessen.

– Jeg er utrolig inspirert av det Ingebrigtsen-familien får til og kjenner meg veldig igjen i mye av det Gjert sier, sier Ada Hegerberg til VG.

Samtalen skulle egentlig handle om hennes betraktninger rundt å bli nominert til årets spiller i Europa atter en gang , en utmerkelse hun vant i 2016 . Hun sier at reisen, som hun kaller «et eventyr», i stor grad skyldes henne enorme vilje til å vinne - helt fra barnsben av.

– Da jeg var liten, ga mamma og pappa meg den følelsen av å ønske å vinne, en følelse som klarte å pushe meg og motivere meg. Jeg ble faktisk opprørt da jeg tapte og det var viktig for min utvikling, fortsetter Hegerberg.

Den tredoble Champions League-vinneren, som forrige sesong satte scoringsrekord med 15 mål i den gjeveste turneringen, mener egentlig at debatten i kjølvannet av Ingebrigtsens suksess er litt unødvendig.

– Vi må hylle alle som lykkes, bli inspirert av hverandre. Jeg skjønner ikke at vi skal ha debatt rundt det når noen lykkes, vi må heller ta vare på sånne idrettsøyeblikk, mener hun.