Henrik Ingebrigtsen med maktdemonstrasjon etter skademarerittet

Publisert: 04.05.18 07:32 Oppdatert: 04.05.18 08:22

I sesongdebuten vant Henrik Ingebrigtsen (27) 5000-meteren i USA og forbedret sin personlige rekord med hele 10,13 sekunder. Og det etter elleve måneder på sidelinjen.

Ingebrigtsen fikk hele fjorårssesongen ødelagt av skader , viste muskler i sesongdebuten i Palo Alto i California. Men i sesongdebuten så ikke skaden ut til å ha satt noen spor.

Der gjorde han nemlig rent bord: Han knuste EM-kravet, som lyder på 13.38.00, han forbedret sin personlige rekord med over ti sekunder, og satte en støkk i Sindre Buraas.

13.16.97 var tiden han løp inn til seier med. Ifølge friidrett.no er 27-åringen med det Norges tredje raskeste løper på distansen gjennom tidene. Kun Marius Bakken (13.06.39) og Sindre Buraas (13.11.96) har løpt inn til bedre tid på samme distanse.

Filip Ingebrigtsen løp i samme heat som storebroren, men han måtte bryte drøye 1800 meter før mål. Årsaken til det er foreløpig ikke kjent.

Filip Ingebrigtsen innrømmet overfor VG i desember at han aldri har løpt 5000 meter før , men det er en distanse han vil satse på å løpe i EM i Berlin i augst.

Yngstemann knuste OL-mester

Yngstemann i brødreflokken, Jakob Ingebrigtsen , gjorde i likhet med Henrik, rent bord i sin sesongdebut. 17-åringen løp inn til seier i sitt heat på distansen 1500-meter med tiden 3.39.06.

Med det slo også han sin personlige rekord, som før løpet i California, lød på 3.39.52. Også han var under EM-kravet, som er 3.39.50.

Friidrett.no skriver at tiden til Jakob Ingebrigtsen var Norges ellevte beste på denne distansen gjennom tidene.

Og som om ikke det var nok: Jakob Ingebrigtsen satte også på plass regjerende OL-mester Matthew Centrowitz. Amerikaneren ble bare nummer seks i sitt heat, mens sølvmedaljøren fra 5000-meteren i Rio-OL, Paul Chelimo, løp inn til 2.- plass.

– Jeg hadde et ønske om å ligge lavt innledningsvis, men så begynte en etter en å falle, og da måtte jeg øke. Jeg ventet på at noen skulle holde farten oppe, men ingen gjorde det. Jeg hadde forventet at noen skulle henge på meg, men det var ingen der, sa Jakob Ingebrigtsen i et intervju med arrangøren, ifølge NRK .

En fjerde Sandnes-løper, Camilla Ziesler, har også vært i aksjon. Hun ble nummer åtte i sitt heat på 1500 meter med tiden 4.23.76. Heatet ble vunnet av Allie Buchalski.