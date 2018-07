Warholm med ny sterk tid - knust av Samba igjen

Karsten Warholm (22) løp på sterke 47,94 på 400 meter hekk i Lausanne, men nok en gang ble han slått av Abderrahaman Samba (22) fra Qatar.

– Jeg synes det er fantastisk at jeg har stabilisert meg på under 48 sekunder. Det beviser at jeg har gjort jobben skikkelig, og når man løper så stabilt kan det plutselig smelle, sier Warholm til NRK.

De to lå nesten likt ut av siste sving, men Samba var som vanlig sterkest på oppløpet, og kom inn på 47,42 på Diamond League-stevnet i Sveits.

– Jeg synes jeg gjorde en bra gjennomføring i dag, sier Warholm.

Warholm tok andreplassen med 47,94, og knuste med det Yasmani Copello fra Tyrkia - mannen som ser ut til å bli Warholms argeste konkurrent i EM i august. Copello løp på 48,85.

Samba har lidligere løpt på fantastiske 46,98 denne sesongen, men Warholm kom altså inn under 48 sekunder for tredje gang i karrieren. Nå tyder det meste på at Samba ikke løper Diamond League-finalen fordi han skal delta i asialekene i august.

– Det vil alltid være et stort mål å vinne den finalen, men det må løpes. Jeg vil for min del sette et EM-gull høyere. Alt handler om å spisse formen mot EM, sier Warholm som nå har tre andreplasser og én tredjeplass på sine fire Diamond League-løp denne sesongen.

Tung 5000 meter for Ingebrigtsen

Henrik Ingebrigtsen løp 5000 meter på kveldens stevne i Sveits, men endte på tiden 13.35,33 - hans svakeste tid på distansen i år.

Det endte på 12. plass for eldstebror Ingebrigtsen, og Birhanu Balew fra Bahrain sikret seieren med årsbeste på 13.01,09.

– Det var tungt. Jeg fikk ikke noe gratis i dag. Det er litt unna det jeg hadde håpet, men litt som jeg hadde fryktet. Det er et bra felt, men så ender jeg opp med å gjøre mesteparten av jobben alene. Jeg kjente at det var tomt for krefter mot slutten, sier Ingebrigtsen til NRK.

Lausanne, Sveits, Diamond League-stevne (8 av 14):

Menn

200 meter (DL): 1) Noah Lyles, USA 19,69, 2) Michael Norman, USA 19,88, 3) Alex Quiñónez, Ecuador, 20,08.

5000 meter (DL): 1) Birhanu Balew, Burundi 13.01,09, 2) Selemon Barega, Etiopia 13.02,67, 3) Abadi Hadis, Etiopia 13.03,62.

Norsk: 12) Henrik Ingebrigtsen, 13.35,33.

110 meter hekk (DL): 1) Serjey Sjubenkov, ANA 12,95, 2) Devon Allen, USA 13,29, 3) Pascal Martinot-Lagarde, Frankrike 13,30.

400 meter hekk (DL): 1) Abderrahman Samba, Qatar 47,32, 2) Karsten Warholm , Norge 47,94, 3) Yasmani Copello, Tyrkia 48,85.

Tresteg (DL): 1) Christian Taylor, USA 17,62, 2) Pedro Pablo Pichardo, Portugal 17,61, 3) Chris Benard, USA 16,92.

Høyde (DL): 1) Danil Lysenko, ANA 2,37, 2) Brandon Starc, Australia 2,29, 3) Jeron Robinson, USA 2,29.

Kule (DL): 1) Tomas Walsh, New Zealand 21,92, 2) Darlan Romani, Brasil 21,38, 3) Michal Haratyk, Polen 21,21.

Kvinner:

100 meter (DL): 1) Marie-Josée Ta Lou, Elfenbenskysten, 10,90, 2) Elaine Thompson, Jamaica, 10,99, 3) Jenna Prandini, USA 11,00.

200 meter: 1) Gabrielle Thomas, USA 22,47, 2) Jamile Samuel, Nederland 22,68, 3) Shericka Jackson, Jamaica 22,84.

400 meter (DL): 1) Salwa Eid Naser, Bahrain 49,78, 2) Jessica Beard, USA 50,40, 3) Shakima Wimbley, USA 50,58.

800 meter (DL): 1) Francine Niyonsaba, Burundi 1.57,80, 2) Ajee Wilson, USA 1.58,20, 3) Habitam Alemu, Etiopia 1.58,38.

1500 meter (DL): 1) Shelby Houlihan, USA, 3.57,34, 2) Laura Muir, Storbritannia 3.58,18, 3) Sifan Hassan, Nederland 3.58,39.

4 x 100 meter stafett: 1) Sveits, 42,29, 2) Tyskland, 42,49, 3) Nederland, 42,76.

400 meter hekk (DL): 1) Shamier Little, USA 53,41, 2) Janieve Russell, Jamaica 53,46, 3) Georganne Moline, USA 53,90.

Lengde (DL): 1) Malaika Mihambo, Tyskland 6,90, 2) Ivana Spanovic, Serbia 6,90, 3) Caterine Ibargüen, Colombia 6,77.

Stavsprang (DL): 1) Katerina Stefanidi, Hellas 4,82, 2) Jennifer Suhr, 4,82, 3) Anzjelika Sidorova, ANA 4,82.

Spyd (DL): 1) Nikola Ogrodníková, Tsjekkia 65,02, 2) Liu Shiying, Kina 64,46 , 3) Martina Ratej, Slovakia 63,28.

Norsk: 5) Sigrid Borge, 61,12.