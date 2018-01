Karoline Bjerkeli Grøvdal er sammen med TV 2-journalist

NYTT PAR: Friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal, her etter å ha mottatt kongepokalen under friidretts-NM i fjor, er nå sammen med TV 2-journalist Magnus Krogsæter Aarre. Her er han fotografert utenfor Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne i fjor.

Foto: NTB Scanpix