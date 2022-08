Gjert Ingebrigtsen får EM-plass som personlig trener

Gjert Ingebrigtsen fikk ikke trener-akkreditering til VM i USA i juli, men han får plass til EM i München.

Det bekrefter Erlend Slokvik, sportssjef i friidrettsforbundet, til VG.

Ingebrigtsen er akkreditert som personlig trener for Narve Gilje Nordås. Han skal løpe 5000 meter og er reserve på 10.000 meter. EM blir arrangert i tyske München 15. til 21. august 2022.

I vinter ble det slutt på treneroppgaven til Gjert for sønnene Jakob, Filip og Henrik, men han har fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås. Under VM i amerikanske Eugene fant ikke friidrettsforbundet plass til å akkreditere Ingebrigtsen for å hjelpe Nordås, som kalte egen innsats «fryktelig» etter 13. plass i forsøket på 5000 meter.

Men til EM i München sender Norge en langt større tropp enn til VM, og har da også flere akkrediteringer å dele ut til støtteapparat.

GJERT-ELEV: Narve Gilje Nordås.

– Vi får langt flere akkrediteringer nå. Vi har akkreditert 46 utøvere, 15 trenere og 8 personlige trenere til EM. Totalt blir vi rundt 75 personer som skal til München, sier Slokvik.

Under VM var det plass til syv trenere og syv ledere (sportssjef, en lege, to fysioterapeuter, en ernæringsekspert, en mediekontakt og en administrativt ansvarlig) fra Norge.

Nordås er ranket som nummer 36 i verden på 5000 meter. 23-åringen satte pers på 13:15,82 under Bislett Games i juni.

PS! Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 1500 meter og gull på 5000 meter i VM.