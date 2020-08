REKORD I SIKTE: Hedda Hynne (30) er klar for sin femte 800-meter i italienske Trieste lørdag. I fjor var hun nær ved å gå til VM-finalen, nå er hun i stand til å slette den 10 år gamle norske rekorden på distansen. Foto: Line Møller, VG

Flyr til Italia på rekordjakt: – Jeg er i form

Hedda Hynne (30) var nær ved å slette Ingvill Måkestad Bovims norske rekord på 800 meter i sveitsiske Bern sist fredag. Nå gjør hun et nytt forsøk i av de hardest rammede corona-landene lørdag kveld.

– Det er ikke et superstort stevne. Men feltet på 800 meter er sykt bra. Jeg er i form til å senke min personlige rekord, og det er motiverende at den norske rekorden ligger der. Det er en ekstra gulrot, sier Hedda Hynne mens hun torsdag sammen med samboer og trener Erik Sakshaug er på vei til flyet som skal ta paret til Venezia og stevnestedet: Trieste nordøst i Italia.

Løpet hennes starter klokken 19.10 lørdag.

Hedda Hynne var nær ved å kvalifisere seg for finalen på 800 meter i friidretts-VM i Doha forrige høst med tiden 2.01,03. Hennes personlige rekord er 1.59,87 fra Diamond League-stevnet i London i 2017. Samme år løp hun på 1.59,88 i VM samme sted.

Den norske rekorden på distansen er fra 1. september 2010. Da løp Ingvill Måkestad Bovim (38), som ett år senere tok 6. plass på 1500 meter i VM, på 1.59,82. I Bern sist fredag kom Hedda Hynne på 2. plass i et stevne i Bern med tiden 2.00,72.

Før det løp hun 800-metere i Sveits, Finland og svenske Karlstad. Det var tre taktiske løp, som hun uttrykker det, der «hennes» klokke alle gangene ble stoppet på 2.03.

I Trieste, nær grensen mot Slovenia, kan det bli andre boller. Hedda Hynne nevner i fleng startende som har personlige rekorder godt under to minutter. Blant andre britiske Laura Muir (1.58,42) og hennes 22 år gamle treningspartner Jemma Reekie, som 1. februar senket den britiske rekorden innendørs med 1.57,91 – den raskeste 800-meteren innendørs siden 2006.

– Vi som utøvere synes det er mest gøy å løpe fort. Dette er en anledning til å løpe på «pers». Jeg er forberedt på å løpe fort, og jeg har veldig lyst til det, sier Hedda Hynne.

Sveitsiske Selina Büchel (29) er også i det «rå-bra» feltet. Hennes personlige rekord er 1.57,95. Hedda Hynne slo henne i en duell på 600 meter under Bislett «Impossible Games» 11. juni.

– Det har vært få konkurranser i år sammenlignet med hva jeg er vant til. Nå er jeg glad for at det er blitt litt flere, slik at jeg får testet meg skikkelig. Når anledningen byr seg, tar vi den gjerne. Vi tenker langsiktig, det gjelder å holde kroppen i rytme. Sommeren er vanligvis en «peak» periode, sier Hynne.

Med «vi» sikter hun til seg selv, samboer og trener Erik Sakshaug, og sin svenske manager Daniel Wessfeldt – som også har fått henne inn i A-startfeltet til Stockholms Diamond League-stevne 23. august. Med «flere stevner» sikter hun til at Trieste-sjansen dukket opp nærmest ved en tilfeldig under stevnet i Bern.

– Hun har tatt et steg frem, helt klart. Det har vært slik for flere utøvere i sjiktet bak de aller beste. De har sluppet presset å skulle klare kvalifiseringskravet til OL og har kunnet senke skuldrene, påpeker Daniel Wessfeldt.

– Vi er opptatt av å løfte blikket ut av Norge. Den norske rekorden må brytes for at jeg skal kunne hevde meg på den internasjonale scenen, sier Hedda Hynne.

På spørsmål om at hun gjennom sommeren har ferdes fra det ene corona-landet til det andre, og smitterisikoen forbundet med det, svarer hun at hun overlater det til «min coach» – det vil si samboer Erik Sakshaug – og hans samtaler med ledelsen i Norges friidrettsforbund.

– Dette er jobben min, og en del av et kortsiktig og langsiktig mål. Vi er veldig nøye med å tenke på helsen. Det er viktig at heller ikke jeg blir syk, sier Hedda Hynne.

Ps! Sør-Afrikas verdensrekordholder, VM- og OL-gullvinner på 400 meter, Wayde van Niekerk (28), skulle også deltatt i Trieste. Han er imidlertid nektet start etter å ha testet positivt for coronaviruset covid-19.

Publisert: 01.08.20 kl. 08:26

