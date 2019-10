REKORDKVINNEN: Brigid Kosgei i mål til verdensrekord i Chicago. Foto: MIKE SEGAR / X90033

Brigid Kosgei knuste maraton-rekorden for kvinner

Kenyanske løpere har hatt en drømmehelg på maraton. Lørdag løp Eliud Kipchoge (34) under drømmegrensen på to timer. Søndag var det Brigid Kosgei (25) sin tur. Hun slettet den gamle verdensrekorden for kvinner - og klarte råsterke 2.14,04.

Kipchoge noterte 1.59,40 i Wien. Tiden er uoffisiell verdensrekord for menn. Den ble satt i en løp hvor han hadde tilgang til alle tenkelige hjelpemidler. Blant annet med de tre brødrene Ingebrigtsen som fartsholdere.

Kosgei derimot gjorde jobben selv i Chicago Maratahon. Dermed slettet hun den 16 år gamle rekorden til den britiske løperdronningen Paula Radcliffe fra London (2.15,25) i 2003.

Radcliffe hadde den lengstlevende maratonrekorden - både for menn og kvinner - men det var altså inntil Kosgei gikk til angrep under perfekte forhold i den amerikanske storbyen søndag. Hun var fullstendig overlegen, og vant med seks minutter og 47 sekunders margin til Etiopias Ababel Yeshaneh på annenplass.

Paul Radcliffe (tidligere VM-vinner) var til stede under løpet i Chicago, og hun var en av de første til å gratulere Kosgeir ifølge BBC.

Publisert: 13.10.19 kl. 17:11 Oppdatert: 13.10.19 kl. 17:21







