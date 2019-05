IKKE I TOPPFORM: Isabelle Pedersen, her avbildet i EM i fjor, fikk ingen god start på sesongen i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skuffende sesongåpning for Pedersen

Isabelle Pedersen (27) havnet helt sist i sesongåpningen på 100 meter hekk på Diamond League-stevnet i Doha i kveld. Tiden 13.26 er langt bak hennes norske rekord fra i fjor.

Danielle Williams fra Jamaica vant på 12.66, foran nigerianske Ayomide Oluwatobiloba Amusan (12.73) og amerikanske Sharika Nelvis (12.78).

Pedersen kom bakpå fra start, og var den eneste som løp over 13 sekunder. Hun ble altså nummer ni med tiden 13.26. 23-åringen uttalte til Bergens Tidende før stevnet at hun håpet å få en tid under 13 sekunder.

Pedersen har ladet opp til sesongen i Los Angeles. Hun blir å se i aksjon i Bergen 22. mai på Trond Mohn Games. Der blir det også muligheter for å se Ingebrigtsen-brødrene.

Pedersen satte norsk rekord i London Grand Prix med 12.72 i fjor sommer.

Diskoskaster Ola Stunes Isene og Pedersen er de eneste norske som deltar i kveldens stevne.

