BESTEFAR: Gjert Ingebrigtsen sammen med sin eldste løpersønn Henrik, konas hans Liva og deres åtte måneder gamle datter Charlotte i forbindelse med et pressetreff foran lag-EM i Sandnes fredag til søndag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen: Vurderer å si opp jobben og bare være trener

SANDNES (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) røper overfor VG at han nå for alvor vurderer å slutte i sin sivile livslange jobb som sjef for logistikkplanlegging for bare å være trener for europamester-sønnene Jakob (18), Filip (26) og Henrik (28).

– Jeg er fortsatt i tenkeboksen på hva jeg skal bruke tiden min på. Det er ikke til å legge skjul på at det er krevende å drive med så mange ting som jeg gjør nå, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om han har sagt opp sin sivile logistikkjobb i Ahlsell.

Han har vært ansatt samme sted i 32 år. De siste to årene har han imidlertid hatt oppe til vurdering å si opp. Syvbarnsfar og bestefar Gjert Ingebrigtsen sier at han «definitivt» er nærmere å ta en slik beslutning enn da han begynte å tenke på det. Årsaken er ikke kun belastningen ved å være trener for tre løpersønner i verdensklasse. Til høsten skal hans yngste sønn William begynne på skolen, mens datteren Ingrid skal begynne på ungdomsskolen.

– Det er flere å dele tiden sin på, sier han.

Gjert Ingebrigtsen understreker at han er veldig glad i sin sivile jobb og at den har fungert godt som avkobling fra «stresset som er i idretten». Han tilføyer at han er «usikker på» om arbeidsgiveren vil synes det er en «god løsning» hvis han eventuelt slutter.

– Men du vurderer det?

– Ja, det har jeg som sagt gjort de to siste årene. Det har jeg vært åpen på overfor min arbeidsgiver. Jeg kan ikke holde det gående så fryktelig mye lenger med å jobbe fulltid og jobbe med alle de andre tingene. Det klarer jeg ikke, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Løper hver sin distanse i lag-EM Norge arrangerer lag-EM nivå to på hjemmebane i Sandnes – brødrene Ingebrigtsens hjemsted – fra fredag til lørdag. Beste nasjon rykker opp til den øverste divisjonen i lag-EM. Karsten Warholm skulle opprinnelig ha løpt 400 meter flatt, men pådro seg en akutt magesykdom onsdag og står over mesterskapet. Filip Ingebrigtsen løper 5000 meter lørdag ettermiddag, Jakob Ingebrigtsen 1500 meter lørdag ettermiddag og Henrik Ingebrigtsen 3000 meter søndag ettermiddag. Vis mer

– Du er nærmere å gå over i heltidsstilling, uten å være sivilt ansatt i Ahlsell, nå enn du var for to år siden?

– Ja, det er jeg definitivt – ja da, svarer han på VGs spørsmål.

Gjert Ingebrigtsen sier at han «kjenner det spesielt» etter å ha vært sammen med Jakob, Filip og Henrik på treningsleir i Europa over lengre tid, og bruker hjemkomsten etter siste Diamond League-konkurranse i London for snaut tre uker siden som eksempel.

– Da har jeg reist masse og jobbet masse. Å gå på jobb mandag morgen klokken syv, etter å ha kommet hjem halv tolv kvelden før, det er ikke like gunstig, sier han.

På spørsmål om han og «de» har bedre råd, og det derfor er gunstigere å gå over i heltids stilling som trener nå enn de var for to år siden, svarer Gjert Ingebrigtsen at «det har ikke vært tema». Det har ifølge Norges kanskje mest suksessrike trenerpappa kun å gjøre med hva han er i stand til å orke.

– Når det gjelder økonomi er det bare å justere kostnadene i forhold til inntektene. Det er en enkel sak, sier Gjert Ingebrigtsen og smiler bredt.

