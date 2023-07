REGJERENDE MESTER: Jakob Ingebrigtsen tok VM-gullet på 5000 meter under VM i fjor.

VM i friidrett 2023: Program og sendeskjema

Hvor mange medaljer klarer de norske utøverne å hente når friidretts-VM arrangeres i ungarske Budapest fra 19. til 27. august? Her er en fullstendig oversikt over VM i friidrett som sendes på NRK.

For 19. gang skal det arrangeres VM i friidrett og for første gang er Ungarn vertsnasjon. Arena for VM blir National Athletics Centre, med en kapasitet på 36.000, i hovedstaden Budapest.

Når starter friidretts-VM 2023?

VM i friidrett 2023 starter rett på medaljeøvelse når herrene skal ut på 20 km kappgang lørdag 19. august. Deretter går det slag i slag frem til VM avsluttes søndag 27. august.

Totalt er det 49 medaljeøvelser, like mange som under VM i Eugene i 2022 – der Norge ble 12. beste nasjon med ett gull, ett sølv og én bronse.

Her er hele oversikten over programmet i friidretts-VM:

Hvem viser friidretts-VM på TV?

NRK har rettighetene til å sende alt fra mesterskapet på sine plattformer.

Når løper Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i VM?

Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm er de to største gullhåpene for Norge i VM.

Jakob Ingebrigtsen tok VM-gull på 5000 meter i Eugene i fjor, i tillegg til sølv på 1500 meter. Det ligger an til at han skal løpe begge distansene i nok et VM, og forsøksheatet på 1500 meter er allerede kl. 19:02 lørdag 19. august.

Tar han seg videre derfra er det semifinale 17:35 søndag 20. august, før finalen på 1500 meter er 21:15 onsdag 23. august. På 5000 meter er forsøksheatet 19:00 torsdag 24. august, før det er rett til finale på 5000 meter 20:10 søndag 27. august.

Etter to strake VM-gull på 400 meter hekk, ble en skadeplaget Karsten Warholm nummer syv i VM-finalen i fjor da brasilianske Alison dos Santos tok gullet.

Warholm begynner gulljakten med forsøksheat kl. 11:25 søndag 20. august, før det er semifinale 19:35 mandag 21. august. Finalen på 400 meter hekk er 21:50 onsdag 23. august.

I tillegg til Jakob Ingebrigtsen, tok Eivind Henriksen VM-medalje for Norge i fjor. Bronsen i sleggekast skal forsvares med kvalifisering fra kl. 12:00 lørdag 19. august, før sleggefinalen er 17:50 søndag 20. august.