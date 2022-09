Kipchoge gjorde det igjen: Knuste verdensrekorden på maraton

Eliud Kipchoge (37) fra Kenya senket sin egen verdensrekord på maraton i Berlin. Den nye rekorden er: To timer, ett minutt og ti sekunder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Eliud Kipchoge satte ny verdensrekord med tiden 2,01.39 i Berlin Marathon i 2018. Søndag løp han 29 sekunder raskere.

Etter målpassering og 42195 meter tok han det kenyanske flagget og hevet over hodet og løp noen skritt til.

VERDENSREKORD: Eliud Kipchoge er verdens raskeste maratonløper.

Også blant damene ble det løpt i et ålreit tempo søndagstempo i Berlin. Tigist Assefa fra Etiopia leverte tidenes tredje raskeste maraton for kvinner: To timer, 15 minutter og 37 sekunder.

Kipchoge fyller 38 år i november. Han var storfavoritt og la seg som nummer to bak Guye Adola fra start, men etter 15 kilometer passerte han først. Belihu Andamlak fra Etiopia hang på til 25 kilometer, men ved passering 30 kilometer var Kipchoge 31 sekunder foran Andamlak og i front i ensom majestet.

Det ble spekulert i om han skulle klare å bryte den magiske grensen på to timer. Det ble etter hvert klart at det ikke ville gå. Men 2,01,10 er en tid på 42195 meter som er helt hinsides.

FOKUS: Eliud Kipchoge på start i Berlin søndag morgen.

Slik var Kipchoges løp:

5 kilometer: 14 minutter, 14 sekunder.

10 kilometer: 28 minutter, 23 sekunder.

15 kilometer: 42 minutter, 33 sekunder.

20 kilometer: 56 minutter, 45 sekunder.

Halvveis: 59 minutter, 51 sekunder.

25 kilometer: 1 time, 11 kilometer, 8 sekunder.

30 kilometer: 1 time, 25 minutter, 40 sekunder.

35 kilometer: 1 time, 40 minutter, 10 sekunder.

40 kilometer: 1 time, 54 sekunder, 53 sekunder.

42195 meter: 2 timer, 1 minutt, 10 sekunder.

Kipchoge løp i hvitt og rødt og folk rundt løypen i Berlin fikk være vitne til idrettshistorie. Maratons supermann ble heiet frem til ny verdensrekord.

De syv siste verdensrekordene på maraton for herrer er satt i Berlin.

Kipchoge tok OL-gull på maraton i 2016 og gjentok bragden i Tokyo i 2021.

FARTSHOLDERE: Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen var med som fartsholdere for Eliud Kipchoge (i hvit trøye) i 2019, da kenyaneren løp maraton på under to timer.

Kipchoge løp maraton-distansen på under to timer i Wien i oktober 2019. Sluttiden ble 1,59.40. Men det er ikke gjeldende verdensrekord, for opplegget rundt løpet tilfredstilte ikke kravene til rekord. Det var for eksempel ikke et åpent løp. Ingebrigtsen-brødrene var med som fartsholdere den gang.

– Han løper ekstremt fort, sa Jakob Ingebrigtsen den gang.

– Dette er helt vilt å ha vært med på, sa storebror Filip da.