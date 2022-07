Jakob Ingebrigtsen tok sitt første VM-gull: − Sykeste løpet jeg har sett

EUGENE (VG) Ingen klarte å hamle opp med Jakob Ingebrigtsen i finalen på 5000-meteren. Dermed kan endelig 21-åringen fra Sandnes kalle seg selv for verdensmester.

Ingebrigtsen tok styringen da det gjensto to runder og rykket fra konkurrentene i den siste svingen. Til slutt vant han suverent, med tiden 13.09,24.

– Jeg håpet å vinne et kjedelig løp, for det betyr at det ikke var noen tvil om hva som skjedde. Man kan føle at det er tilfeldig hvis man løper fra noen på oppløpet. Jeg føler ikke at det var tilfeldig i dag, sier Ingebrigtsen til VG og resten av den norske pressen.

Gullet gjør at Ingebrigtsen-familien fullfører sin trippel. Fra før av sto de med Filip Ingebrigtsens bronse fra VM i London i 2017, samt Jakobs sølvmedalje fra 1500-meteren tidligere i årets VM.

– Jeg er ikke god på å takle nederlag. Heldigvis har jeg bra folk rundt meg, med spesielt Elisabeth (Asserson, forloveden), Henrik og Filip. Uansett hva jeg gjør i fremtiden, kommer jeg til å ha tapt den tirsdagen, sier Ingebrigtsen om sølvet.

– Jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Jeg kan bare sørge for at det aldri skjer igjen, sier han.

Gullet er den første medaljen til en nordmann på distansen noensinne. Ingebrigtsen er den første verdensmesteren på 5000 meter født utenfor Afrika siden det første mesterskapet i 1983.

Det er det tiende norske VM-gullet i friidrettssammenheng.

– Det er det sykeste løpet jeg har sett, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK.

– Det er bare for Gjert å gratulere ham. Dette er en vel fortjent gullmedalje. Han ville tatt OL-gull på 5000 i fjor, hvis han hadde villet. Han ville vise nå at han er kongen på 5000 meter. Og det gjorde han, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til VG.

I forkant av løpet var ekspertene spente på om Ingebrigtsen kom til å henge med hvis det var et høyt tempo fra starten av. 21-åringen ble likevel utropt som favoritt av flere.

Og Ingebrigtsen fikk det som han ville. Konkurrentene klarte nemlig tilsynelatende ikke å bestemme seg for hvem som skulle dra. Dermed fikk Ingebrigtsen et behagelig tempo.

– Han styrer det som han vil. De andre gir det rett i nevene på ham. De hadde jo ingen tro på det. De konsentrerte seg om andre- og tredjeplass, sier pappa Ingebrigtsen.

– Jeg satt på tribunen sammen med hele managementet for alle de afrikanske løperne. De var mektig imponert og sa til meg «han leker med dem», sier Daniel Wessfeldt, manager og agent til Ingebrigtsen.

Under løpet tok 21-åringen seg tid til drikkepauser, et ytterst sjeldent syn i en finale.

– Jeg kjente på forsøket at det var ganske tørt. Jeg prøvde å spytte og få litt fuktighet. Det påvirker ikke nødvendigvis prestasjonen, men at det kan være et lite irritasjonsmoment når man ikke springer alt man kan, forklarer Ingebrigtsen.

– Det kan aldri tidligere ha skjedd i en finale på 5000 meter, konstaterer manager Wessfeldt.

Med tusen meter igjen var det nordmannen som tok styringen i front. Jacob Krop fra Kenya forsøkte å holde tempoet til nordmannen, men måtte gi tapt da Ingebrigtsen rykket i siste sving.

– Ble det en ydmykelse av konkurrentene?

– Ja, det ble det. Jeg respekterer de alle veldig mye, men jeg er mer stolt av det enn å vinne på en annen måte. Jeg ville gjerne vinne uten at det var noen tvil om hva som skjedde, svarer Jakob på VGs spørsmål.

Til slutt var 21-åringen suveren over målstreken med tiden 13.09,24. Nevnte Krop ble nummer to med tiden 13.09,98, mens Oscar Chelimo fra Uganda tok bronse.

Ingebrigtsen tok seg også til finalen i 5000 meter i VM i Doha i 2019. Da ledet han til det gjensto 200 meter, men så løp han seg tom og endte på en femteplass.

Tre år senere gikk det altså helt inn. Dermed avslutter 21-åringen fra Sandnes mesterskapet i Eugene med VM-gull og VM-sølv.

– Det er ganske bra, men ikke så bra som to gull. Men jeg er veldig godt fornøyd, sånn egentlig, sier Ingebrigtsen.

Nordmannen får for øvrig en gullbonus på 70.000 dollar av det internasjonale friidrettsforbundet.