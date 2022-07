UTE I DET FRI: Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) kom til VM-byen mandag, etter tre uker i Flaggstaff i Arizona og 10 dager i tilnærmet isolasjon i Berkeley i California. Bildet er fra pressetreffet tirsdag. Bak til venstre friidrettsforbundets mediekontakt Morten Olsen, til høyre 5000-meterløper Narve Gilje Nordås.

Isolert 10 dager foran VM-starten

EUGENE (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) gikk nærmest ikke ut av døren og bestilte mat direkte til rommet under sine siste 10 oppkjøringsdager til VM-starten på 5000 meter her i Eugene.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg kom til Berkeley da «det» holdt på og skjedde. Det gjorde at det ble en veldig isolert pre-camp der. Jeg har stort sett vært på rommet, bestilt mat til rommet, trent ute og stort sett ikke sett andre folk enn Knut (trener Jæger Hansen), svarer hun på VGs spørsmål om hun har latt seg påvirke av dramatikken som utspant seg under Norges forberedelsesleir i Berkeley.

Fire trener og ledere testet positivt for covid-19. Det gjorde også 800-meterløper Hedda Hynne (32). Etter fem dager i påkrevd isolasjon og negativ test, har hun nå fått klarsignal for innledende heat natt til fredag norsk tid.

– Det har vært litt isolasjon og få folk, som man har måttet forholde seg til, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun kom til VM-byen i Oregon nord for Berkeley i California mandag. I Eugene har arrangøren innført påbud om bruk av munnbind etter oppblomstring av covid-19-smitte.

– Det var nok mer stressende i Berkeley, for da var det innad i den norske troppen. Ingen vil bli syk før det begynner, og det spredte seg ganske raskt. Alle måtte plutselig være på rommet sitt. Men det har gått fint, altså, sier hun.

TRE STJERNERS: Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk tatovert tre stjerner over høyre ankel for 18 år siden. De symboliseres gullmedaljene hun vant i junior-EM.

Karoline Bjerkeli Grøvdal starter i sitt innledende heat på 5000 meter natt til torsdag klokken 01.25 norsk tid. Vel å merke 15 år etter at hun VM-debuterte i japanske Osaka i 2007 som 17-åring, og seks år etter at hun gjorde et strålende godt OL i Rio de Janeiro - med 7. plass på 5000 meter og 9. plass på 10.000 meter.

Deretter har det imidlertid gått trått - hun har stort sett brutt - i fire internasjonale mesterskap: London-VM 2017, Berlin-EM 2018 (syk rett før, bronsemedalje 3000 meter hinder), Doha-VM 2019 og Tokyo-OL i fjor.

– Hadde jeg stagnert og ikke «perset» (satt personlig rekord) på mange år, tror jeg det ville vært vanskelig for meg å finne glede i det. Selv om det har vært mye opp og ned de siste årene, har jeg stort sett satt personlig rekord hvert år. For meg er det slik at jeg har følt at jeg har utvikling og kan løpe fortere, sier hun.

Det gjorde hun på Bislett 16. juni. Da satte hun norsk rekord på 5000 meter med 14.31,07.

REKORDKVINNEN: Karoline Bjerkeli sammen med forloveden Magnus Aarre etter at hun satte norsk rekord på 5000 meter på Bislett 16. juni.

– Det var en dag da alt klaffet, fra form til løpsopplegg. Jeg var «med» de beste i 14.30-fart, som jeg før måtte slippe fordi jeg rett og slett ikke var god nok. Hvis det begynner i den farten nå, kan jeg ikke «si» at det er for fort - for jeg har faktisk løpt på den tiden. Det gir trygghet, sier hun.

– Med 14.30 er du oppe og nikker - som ungdommen sier - med de beste?

– Ja, på Bislett løp jeg «med» (Letesenbet) Gidey (24, Etiopia), som vant 10.000 meter her. Det er om å gjøre å være med når det skjer, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Så får hun spørsmålet hun allerede - i svalende skygge fra store lønnetrær i parken utenfor VM-stadion Hayward Field - har svart på tusen ganger.

Til sammenligning løp hun inn til personlig rekord med 14.57,53 på OL-stadion i Rio de Janeiro i 2016.

– Det har vært sykdom og masse rart. Men spesielt fra EM i terreng (gull i desember 2021) og til nå, føler jeg at ting har gått bra. Det gikk egentlig bra i fjor også, bortsett fra OL - og de forholdene der, sier hun.

– Hvis det er slik at det var varmen som plager deg i foregående mesterskap (Doha-VM 2019, Tokyo-OL i fjor) - er du forberedt på det nå?

– Det som plager meg er høy luftfuktighet. Det er det i Asia. I Doha (VM 2019), Tokyo (OL 2021) og Beijing (VM 2015, da hun også slet). Kroppen min fungerer dårlig når det bare renner av den. Slik der det ikke her. Her er luften god. Det er ikke den fuktigheten. Jeg har vært tre uker i Arizona med tørt klima og over 30 grader hver dag. Jeg har ikke hatt problemer med det, svarer hun.

– Jeg er trygg på at varmen her skal gå fint, tilføyer hun.

Ifølge værmeldingen vil det være drøyt 30 grader celsius og full sol under Karoline Bjerkeli Grøvdals kvalifiseringsheat onsdag ettermiddag lokal tid i Eugene.