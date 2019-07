SKUFFET: Caster Semenya her fra Zürich i fjor sommer. Foto: Arnd Wiegmann / X90184

Semenya utestengt fra VM uten hormonbehandling: - Veldig skuffet

Løperstjernen Caster Semenya får ikke løpe 800 meter i VM i Qatar uten å ta hormonbehandling. Sørafrikaneren er skuffet over avgjørelsen, men sier hun skal fortsette å kjempe for sine rettigheter.

Nils Mangelrød

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter representanter for Semenya tirsdag. Sveits' føderale domstol har bestemt at den kontroversielle regelen til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) skal tre i kraft.

Regelen krever at Semenya og andre utøvere med naturlig høyt testosteronnivå må ta hormonregulerende medisin for å få lov å løpe distanser på opptil en engelsk mil (1609 meter).

– Jeg er veldig skuffet over å bli forhindret i å forsvare tittelen min, men dette vil ikke stanse meg i å kjempe kampen min for rettighetene til alle de kvinnelige utøverne dette gjelder, sier Semenya.

Tidligere i dag skrev hun på sin egen twitter-profil:

«Det første kapittelet i livet mitt er unnagjort, ser fremover til mitt andre kapittel».

Hun har tidligere uttalt at saken, som omhandler hennes testosteron-verdier, har ødelagt henne mentalt og fysisk.

Semenya har vært omdiskutert i internasjonal friidrett siden hun slo gjennom med gull på 800 meter under VM i 2009.

Og den omstridte saken med IAAFs forsøk på å kreve hormonbehandling har pågått over langt tid uten at det har kommet noen endelig avgjørelse. IAAF har fått sterk kritikk for reglene sine og det har fremkommet påstander om at forskningen bak reglementet er feil. Det er også påpekt at reglementet er etisk problematisk.

Semenya har samtidig vært totalt overlegen på 800 meter internasjonalt. Tidligere i år fikk hun løpe i påvente av den endelige avgjørelsen i saken, da hun løp inn til klar seier i Palo Alto med tiden 1.55,70.

Og tidligere på våren leverte hun en supertid:

Friidrettsstjernen hadde gått til sak mot IAAF, men Idrettens voldgiftsrett (CAS) ga medhold i kravet fra Det internasjonale friidrettsforbundet.

Senere beordret sveitsisk høyesterett IAAF til å suspendere reglene, men IAAF valgte å anke avgjørelsen. Nå er det altså klart at hun ikke kan konkurrere uten å følge det nye regelverket. Regelen skulle vært innført fra november i fjor.

Semenya har helt fra starten vært svært kritisk til regelen og har kategorisk avvist at hun ønsker å ta hormonregulerende medisin.

– Jeg vil ikke tillate at IAAF skal utnytte meg og kroppen min igjen. Men jeg er bekymret for at andre kvinnelige utøvere vil føle seg tvunget til å la IAAF dope dem, og teste effekten og de negative konsekvensene av ulike hormonelle stoffer. Dette må ikke få skje, sa hun i juni.

Publisert: 30.07.19 kl. 20:03 Oppdatert: 30.07.19 kl. 20:36

