LØP UNDER MAGISK GRENSE: Eliud Kipchoge (midten) fikk hjelp av Ingebrigtsen-brødrene da han løp maraton på under to timer i Wien i oktober. Skoene han benyttet er nå forbudt å benytte i konkurranser. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Kipchoges supersko forbys

Heretter må alle nye løpesko være tilgjengelig for alle i fire måneder før en utøver kan benytte seg av skoene i konkurranse.

Det har det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, besluttet.

Friidrettsforbundet forbyr den så kalte Nike Alphafly-prototypen som Eliud Kipchoge brukte da han brøt drømmegrensen på to timer i Wien med et maratonløp på 1.59.40 timer.

I oktober i fjor fikk kenyaneren blant annet hjelp av Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen – og superskoene – da han løp inn til uoffisiell verdensrekord.

Nikes Vaporfly-modell har vært kontroversiell etter å ha bidratt til en rekke løpsrekorder. BBC skriver at 31 av 36 topp tre-plasseringer i store maraton gikk til utøvere med Vaporfly på beina forrige sesong. De vil imidlertid fortsatt tillates.

Mange nye krav

– Det er ikke vår jobb å regulere hele skomarkedet men vi må sørge for at sko som blir brukt av eliteutøvere i konkurranser ikke gir dem en fordel i forhold til andre. Hvis det skulle vise seg at vi må stramme til reglene for å beskytte sporten så vil vi gjøre det, sier friidrettspresident Sebastian Coe.

De nye reglene gjelder for sko som er utviklet etter 30. april. Regelverket slår fast at en sko må ha vært tilgjengelig for alle på det åpne markedet i fire måneder før den kan tas i bruk i konkurranse. I motsatt fall regnes den som en prototype og kan ikke benyttes.

En sko kan heretter ikke ha tykkere såle enn 40 mm. I tillegg har man lagt inn flere andre krav, skriver World Athletics i en pressemelding.

