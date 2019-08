MER INNE: Karsten Warholm etter å ha brutt drømmegrensen 47 sekunder, senket europarekorden for tredje gang på to måneder og ha blitt tidenes nest raskeste på 400 meter hekk med 46,92 i Zürich. Foto: STEFAN WERMUTH / AFP

Warholms trener om verdensrekorden: – Mulig å forbedre drømmetiden

Leif Olav Alnes vil ikke spekulere i hvor mye Karsten Warholm (23) tapte da han måtte trippe foran nest siste hekk og oppløpet. Men trenerveteranen gir uttrykk for at Kevin Youngs 27 år gamle verdensrekord er innen rekkevidde.

– Det er en avstand. Men det er bare inspirerende. Vi får gønne på med det vi har, og så telle opp etterpå. Det han gjorde i går er kjempefort, men mulig å forbedre, sier Leif Olav Alnes til VG 12 timer etter at Karsten Warholm brøt drømmegrensen 47 sekunder og løp inn til historiens nest raskeste tid på 400 meter hekk.

Vinnertiden hans i Diamon League-finalen i Zürich ble 46,92. Det er 14/100 bak Kevin Youngs verdensrekord 46,78 fra Barcelona-OL i 1992. Da Norges regjerende verdensmester ble europamester i Berlin for ett år siden, senket han sin daværende personlige rekord med ett hundredels sekund - til 47,64.

På Bislett 13. juni i år knuste han den. Med 47,33 satte han europeisk rekord, før han fem uker senere smadret den også: 47,12 sekunder. Med 46,92 i VM-generalprøven i går, har han forbedret sin personlige rekord fra august i fjor med 72/100.

Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF beskriver på sin hjemmeside Karsten Warholms nest siste hekkepassering i det såkalte Weltklasse-stevnet i Sveits torsdag kveld slik: «Approaching hurdle nine, Warholm stutter-stepped badly, giving Benjamin an opening to narrow the gap.»

– «Stutter» er å stamme på norsk. Det var det han gjorde. Han stammet i steget, bekrefter Leif Olav Alnes.

– For de aller fleste ville løpet vært kjørt der. Men han bare nektet å tape. Det var helt utrolig å se, tilføyer han.

Rai Benjamin, hvis varemerke er finishen, klarte delvis å minske avstanden frem til Warholm. Men Warholm maktet å øke sin fart og finne den rette rytmen igjen. Amerikaneren var seks hundredeler bak nordmannen over målstreken. Det er første gang to mann bryter drømmegrensen 47 sekunder i samme løp.

– Går det an å bruke en slags målenhet for forklare hvor mye Warholm tapte på stamme-trinnene?

– Det er mulig. Men vi vil ikke si noe om det, svarer Leif Olav Alnes på VGs spørsmål.

Han sier også at dette kan ha vært det forteste Karsten Warholm noen gang kommer til løpe. Alnes bemerker at veldig mange har forsøkt å sette verdensrekord, og at svært få har maktet - at presset har blitt for stort. Han vil på sin side og på vegne av Karsten Warholm ikke spekulere i hans sjanse for å klare det.

– Hvis som atte, dersom atte - det får andre ta seg av, sier Leif Olav Alnes til VG.

På spørsmål om hva som årsaken til Karsten Warholms voldsomme fremgang det siste året, svarer treneren hans først og fremst «bedre fitness».

– Det har ikke å gjøre med det man kanskje forbinder med uttrykket fitness - å gå i en stepmaskin på Sats?

– Nei, det dreier seg om å kunne levere høykvalitetsløping og komme til mål på under 47 sekunder. Han må være så sprek at han løper fort én runde, uten å miste særlig fart over 10 hekker. Det er viktig å kunne forklare det enkelt: Du må være flink til å trene på de riktige tingene, svarer Leif Olav Alnes.

Tidenes beste 400 meter hekk 1) Kevin Young – 46,78 2) Karsten Warholm - 46,92 3) Rai Benjamin - 46,98 3) Abderrahman Samba – 46,98 5) Ed Moses – 47,02 5) Rai Benjamin – 47,02 7) Bryan Bronson – 47,03 8) Matete Zam – 47,10 9) Karsten Warholm 47,12

Han sammenligner igjen 400 meter hekk med Ola-billøp. Du har brems, ikke gass. Må du bremse ofte ...

Alnes sier også at den har å gjøre med Warholms endrede kosthold og det faktum, slik han opplever det, at 23-åringen har en gammel sjel i en ung kropp. Han er flink til å forholde seg til livets realiteter; han er moden. Som da han i en samtale med langhekk-legenden Ed Moses for to år siden mente det var snakk om «muligheter», mens Moses snakket om alle vanskelighetene.

– De fleste faktorene påvirker hverandre. Vi prøver å hente ut effekter fra alle virkemidler, sier Leif Olav Alnes.

Karsten Warholm fortalte VG foran sitt løp i Paris sist lørdag at han «pyset ut» foran siste hekk i London 20. juli da han med 47,12 satte europeisk rekord for andre gang denne sesongen. I Zürich gjorde han «en drit dårlig hekk ni».

– Er det mulig å gjennomføre et perfekt løp?

– Ja, det er det er sikkert mulig. Vi øver på det. Hittil har det gått i riktig retning. Jeg vil si det er en sammenhengende gladsak, svarer Leif Olav Alnes.

Han gjør imidlertid oppmerksom på at det er mulig å gjøre feil i VM, som starter om 27 dager i Doha. Konfrontert med «hvilke feil», påpeker han at det er «en annen del av sesongen». Mesterskapet avvikles halvannen måned senere enn vanlig av hensyn til varmen og luftfuktigheten i gulfstaten.

– Du reiser dit og er lei, etter for mange løp. Men vi er ikke redd for å gjøre feil. Dette er ikke så farlig eller viktig. Det fins mange som sliter med langt vanskeligere saker. Vi er imidlertid så privilegerte at dette kan være viktig, mener Leif Olav Alnes.

Han er snar med å avfeie tanken på at det er lett å se for seg et historisk norsk VM-gull nummer to på rad etter Karsten Warholms alle suverene oppvisninger i løpet av sommeren.

– Nei, nei. Dette er ikke gitt. (Abderrahaman) Samba er også med i beregningen. Men vi omfavner spenningen og ser frem til det, sier Leif Olav Alnes.

