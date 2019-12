197 KILOMETER I UKA: Kappganger Håvard Haukenes (29) gikk og løp 197 kilometer i uken - nær 800 kilometer totalt - under sin fire uker lange treningsleir i Arizona før jul. Foto: Erik Johansen

Kappgang-Håvards OL-start går 800 kilometer fra OL-byen

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Kappgjenger Håvard Haukenes (29) klarer ikke helt ta inn over seg at han må konkurrere hele 800 kilometer fra OL-byen i Tokyo neste sommer.

– Det blir på en måte ... OL i Rio, mitt første, da var du i OL, sier han med trykk på den siste i-en.

– Nå er det et helt annet sted, 80 mil nord for Tokyo. Sapporo er her, Tokyo er der. Men jeg tror ikke jeg skal henge meg for mye opp i hvordan ting burde vært, tilføyer Håvard Haukenes overfor VG.

Etter at maratonløpere og kappgangere hadde falt som fluer på grunn av høy varme og ekstremt høy luftfuktighet under friidretts-VM i Doha i månedsskiftet september til oktober, fikk Den internasjonale olympiske komité (IOC) kalde føtter.

I OL-perioden 24. juli til 9. august neste år er det vanligvis veldig varmt i arrangørbyen Tokyo, og luftfuktigheten er ofte ikke lavere enn den som nærmet seg badstuegrader i Doha sist høst. I slutten av oktober besluttet derfor OL-eier IOC å flytte maraton - med Norges Sondre Nordstad Moen - og kappgang med Håvard Haukenes til Sapporo.

En av 16 utøvere på elitelaget Team Tokyo Friidrettsforbundets elitelag bærer navnet Team Tokyo. Håvard Haukenes er en av 16 utøvere: Sigrid Borge (spyd), Karoline Bjerkeli Grøvdal (langdistanse), Sondre Guttormsen (stav), Håvard Haukenes (kappgang), Eivind Henriksen (slegge), Hedda Hynne (800 m), Filip Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Henrik Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Jakob Ingebrigtsen (mellom og langdistanse), Ola Stunes Isene (diskos), Amalie Iuel (400 hekk/400 flatt), Sondre Nordstad Moen (langdistanse/maraton), Isabelle Pedersen (100 m hekk), Martin Roe (10-kamp), Marcus Thomsen (kule), Karsten Warholm (400 hekk/400 flatt).

Sapporo arrangerte Asias første vinter-OL i 1972 og ligger på øya Hokkaido 800 kilometer nord for Tokyo. Det er like langt som strekningen Sandefjord til Namsos med bil.

Det vil i henhold til statistikken være noe «kjøligere» i Sapporo enn Tokyo under OL.

Tokyos høyeste snittemperatur 29 - Sapporos høyeste snittemperatur 25. Det foreligger også data på at høyeste dagtemperatur gjerne er seks grader lavere i Sapporo.

Luftfuktigheten er imidlertid, ifølge statistikk, ikke særlig mye lavere i snitt. Tokyo 77 prosent, Sapporo 76 prosent.

Håvard Haukenes innrømmer at han ble sterkt påvirket av varmen og luftfuktigheten i Doha.

– Jeg slet veldig med teknikken, «og kollapset», sier han.

Han ble «kokt» under liknende forhold i EM i Berlin.

Han må bli sterkere under ekstreme forhold. Han kommer til å bruke Olympiatoppens varme-rom mye.

Tokyo ligger 29 meter over havet, Tokyo 40 meter over havet. Håvard Haukenes var etter VM på treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona. I januar drar han til høyden i Sør-Afrika, i februar til høyden i Sierra Nevada i Spania. I hele juli skal han ligge i høydeleir - i St. Moritz eller Sestriere - før avreisen til Japan.

– Hvorfor trener du i høyden i så mange uker og måneder. Sapporo ligger ikke akkurat 2000 meter over havet?

– Jeg vet ikke om jeg er overtroisk. Men jeg vet at jeg responderer veldig bra på høyden. Det «booster» kroppen min, svarer han.

Han kaller det penger i banken. Han bygger, bygger og bygger opp kroppen. I Flagstaff i USA tilbakela han 197 kilometer i uken. Mest i form av kappgang, litt i form av løping. Han sier han går veldig vitenskapelig til verks, han skal analysere mer enn tidligere ved hjelp av video - men understreker samtidig at han kan ødelegge for seg selv hvis han gjør det for komplisert.

På spørsmål om hvordan han har råd til dette, svarer han at han ville hatt store problemer uten støtten fra forbundet, klubben Norna-Salhus og Olympiatoppen. Dessuten har han nylig inngått en sponsoravtale med et firma, som han til gjengjeld for det økonomiske bidraget lager treningsprogrammer for.

– Det går rundt. Jeg har ikke lyst til å klage. Jeg bor i Oslo hos onkelen min. Han er konge. Han er egentlig en stor sponsor. Jeg har ikke råd til egen leilighet, sier 29-åringen fra Bergen.

Han vil bli ergoterapeut. Han startet studiene i 2014, men har utsatt dem i tre år for å satse på kappgangen. Han innrømmer indirekte at det ikke er så fett.

– Hvis det hadde vært jævla enkelt, ville jeg aldri gjort det, sier Håvard Haukenes.

