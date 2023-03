1 / 7 RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM. RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM. RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM. RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM. RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM. EM-GULL: Karsten Warholm puster lettet ut etter finalen på 400 meter i innendørs-EM. EM-GULL: Karsten Warholm med medaljen som et synlig bevis på at han er europamester på 400 meter innendørs for andre gang i karrieren. forrige neste fullskjerm RAMLET OVER MÅL: Det røynet på de siste 200 meterne for Karsten Warholm da han vant 400 meter i innendørs-EM.

Legenden om Warholm-taktikken: − Kan ikke gjøre det på den måten!

Karsten Warholm (27) gikk på trynet over mållinjen da han tok EM-gull på 400 meter. Tidligere verdensrekordholder Michael Johnson kritiserer nordmannens løpsstrategi.

Og den amerikanske løperlegenden får støtte av Warholms trener, Leif Olav Alnes.

Lørdag kveld tok Karsten Warholm sitt andre EM-gull på 400 meter innendørs, men det gikk ikke knirkefritt for seg.

Etter en enormt rask åpningsfart stivnet beinene til løpskongen på oppløpet. Han snublet over målstreken og gikk regelrett på trynet.

Det er nettopp åpningsfarten og tiden etter 200 meter som fikk Michael Johnson til å stusse:

«Du kan løpe på 20,84 (de første 200 meterne) og sette en fantastisk ny verdensrekord på 400 meter. Men du kan ikke gjøre det på den måten! Du er nødt til å slippe gassen et øyeblikk. Helst mellom 200 og 250 meter. Uansett, det er en glede å se ham løpe», skrev Johnson på Twitter etter Warholms vinnerløp.

OLYMPISK MESTER: Michael Johnson har vunnet fire OL-gull, to av dem på 400 meter utendørs.

Warholm løp de første 200 meterne på 20,84, på de siste 200 brukte han 24,51.

Til VG forteller Alnes at den fire ganger olympiske mesteren har et godt poeng.

– Johnson er en klok mann. Jeg ville hyllet ham. De fleste vil gå i forsvar og det er kjempedumt, for han har helt rett, sier Alnes til VG.

På spørsmål fra NRK etter løpet om hva Warholm tror Alnes tenkte, svarte han:

– Han tenker sikkert «forbanna idiot», men det får vi bare ta.

Snarere tvert imot. Alnes påpeker at det er nettopp slik «guts» som har gitt suksess.

– Jeg hyller «gutsinga». Man kan si at han startet ikke for fort, men avsluttet for sakte. Det hadde nok blitt bedre tid med litt fornuftigere åpning, men jeg hyller «gutsen». Noen ganger går det bra, og da blir det eksepsjonelle resultater. Det var det som ga resultatet i Tokyo, fastslår Alnes.

Han refererer til verdensrekorden på 45,94 sekunder og OL-gullet på 400 meter hekk til Warholm i OL i Tokyo i 2021.

VERDENSREKORD: Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk i OL i Tokyo i 2021.

– Det heter «it’s about running fast, not hard». Det ble litt hardt, men det gikk ufattelig fort lenge. Når det er sagt hyller jeg «attituden» Jeg elsker krigere som bare blåser til, sier 66-åringen.

– Hvordan er kroppen til Karsten nå?

– Det var nok ikke så godt. Etter tre løp på halvannet døgn så føles den nok ikke så bra uansett. Han har nok hatt bedre kropp og kjenner nok det der. Men vi er ikke så glad i sutring. Det er sånt som skjer. Man skulle gjerne hatt det ugjort og ikke vært stiv. Men vi forholder oss til sånn det ble. Jeg hyller holdningen, den er helt i min ånd.

Løpet på 45,35 var et godt stykke unna den tidligere rekorden til Johnson innendørs på 44,63 som sto til 2005 (slått av Kerron Clement 44,57), men Alnes utelukker ikke at det en gang er Warholm som er innehaver av den.

– Rekorder er til for å slås og man skal aldri si seg fornøyd. Det blir vanskeligere og vanskeligere å ha fokus på forbedring etter hvert som man blir bedre og eldre. Men man kan utvikle seg så lenge man har effektive tiltak å sette inn. Når det er slutt på det, så er det så god man ble, avslutter han.

Hva skjer av sport denne uken? I VGs nye sportskalender får du oversikten