Regjerende VM-mester: − Det mest dramatiske er om Narve slår Jakob

BUDAPEST (VG) Jake Wightman (29), regjerende verdensmester på 1500 meter, mener det ville vært som tatt ut av en film om Narve Gilje Nordås (24) slår Jakob Ingebrigtsen (22). Nordås fyrer opp med et syrlig svar før finalen.

Ingebrigtsen og Nordås kvalifiserte seg til finalen på 1500 meter som skal gå på onsdag. Ingebrigtsen har vunnet alt han har stilt opp i år, mens Nordås regnes som en medaljeoutsider.

Bakteppet for finalen er at Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen - som brødrene Ingebrigtsen brøt samarbeidet med i 2022.

Jake Wightman tok VM-gullet på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen i fjor, men er i år ute med skade. Istedenfor å løpe snakket briten om 1500 meter-feltet i en podkast med friidrettsnettstedet Citius Mag.

– Jeg tenker at det mest novelle-aktige, det mest dramatiske er om Nordås slår Jakob. Det ville vært som i en film, sier Wightman.

Jakob Ingebrigtsen er storfavoritt og har vunnet alt han har stilt opp i år. Han har forbedret europarekorden til 3.27,14.

Mens Narve Gilje Nordås blir regnet som en medaljeoutsider etter en forrykende utvikling i år. Han har senket sin personlige rekord fra 3.36,23 til 3.29,47.

Jake Wightman slo Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter i VM i fjor.

Søndag kvalifiserte begge seg for onsdagens finale. Jakob Ingebrigtsen vant sin semifinale med 3.34,98. Narve Gilje Nordås ble nummer fem i den andre semien med 3.32,81.

Det spesielle bakteppet for finalen er at Nordås trenes av Gjert Ingebrigtsen. Brødrene Jakob, Henrik og Filip brøt samarbeidet med Gjert som trener vinteren 2022.

– Det hadde vært kult. En skikkelig fin ... hva skal jeg kalle det. Jeg skal ikke si hevn. Men at Gjert viser litt finger til dem. «Se her, det kunne vært deg, liksom». Men vi får se, han er favoritt og lekte seg der ute i dag, sier Nordås til VG konfrontert med Wightmans uttalelse.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på Bislett i 2020.

– Hva tror du Gjert tenker nå før du og Jakob møtes i finale?

– Jeg tror han er nervøs, med rette. Det blir spennende. Men først og fremst løper jeg for en god plassering. Det er klart at alt fra 2 ... Fra 1 til 12. Jeg skal ikke avskrive den plassen (nummer 1) heller.

Jakob Ingebrigtsen har ikke ønsket å svare på spørsmål om annet enn seg selv og det sportslige under mesterskapet. Erlend Slokvik, sportssjef i forbundet, svarer dette på spørsmål om Ingebrigtsen vil kommentere Nordås’ utsagn:

– Vi kommenterer ingenting rundt dette, vi har fokus på forberedelser og prestasjoner, sier Slokvik.

Gjert Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelser søndag. I oppkjøringen til VM har det vært mest oppmerksomhet på at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk trenerakkreditering til VM. Isteden har Nordås med seg Per Svela, treningskameraten i en årrekke, som personlig trener.

Nordås sier han både føler seg motarbeidet av forbundet, samtidig som de legger noe til rette. Han prøver også å se positivt på at det er Per Svela som blir hans nærmeste under mesterskapet. På en pressekonferanse torsdag, sa Nordås at forholdet med Jakob Ingebrigtsen er «ikke-eksisterende». Tidligere trente de jevnlig sammen.

Jakob Ingebrigtsen fikk spørsmål om hva han tenkte om en norsk duell i finalen onsdag.

– De som er i finalen, er de man skulle forvente var der, sier Jakob Ingebrigtsen og fortsetter:

– De som springer fortest, fortjener å være i finalen. Det er kult at man ikke er der uten en grunn. Man skal være best i verden for å være topp tolv for finale.

Gjert Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering til VM i Budapest.