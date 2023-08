Kommentar

Kjøttvekta blir ikke mer ekstrem

Gjert Ingebrigtsen trener Narve Gilje Nordås, som har hatt enorm fremgang på 1500 meter.

Gjert Ingebrigtsen blir ikke borte. Det må finnes en bedre løsning enn at forbundet kaster en medaljekandidat under bussen.

Situasjonen er bisarr ved inngangen til det som kunne og burde vært en ren friidrettsfest sett med norske øyne. I stedet for at det strålende sportslige utgangspunktet er fokuset, stjeler en intrikat konflikt krefter og oppmerksomhet.

Ledelsen i Norges Friidrettsforbund har åpenbart ingen enkel oppgave med å veie ulike hensyn opp mot hverandre. Men det er vanskelig å komme så mye dårligere ut i offentligheten enn det de har gjort.

Jo mer kinkig en problemstilling er, desto viktigere er det å ha et gjennomtenkt forhold til hvordan man kommuniserer.

Da holder det bare ikke å henvise til «en totalvurdering», når det skal begrunnes hvorfor medaljekandidaten Narve Gilje Nordås får VM-forberedelsene sine såpass forpurret.

Først fikk ikke treneren hans akkreditering til mesterskapet. Deretter har han endt opp med å bo et annet sted enn resten av troppen for å være nær Gjert Ingebrigtsen, med det praktiske klusset det medfører.

Attpåtil har altså ledelsen i Norges Friidrettsforbund lukket seg når de blir avkrevd svar. Det er vanskelig å vurdere om det er arroganse eller strutsetaktikk vi er vitne til. Uansett har forbundet har valgt en løsning som ikke er en løsning, og som rammer Narve Gilje Nordås hardt.

Det er også stor sannsynlighet for at elefanten i rommet vokser seg større og større fremover. For hvert tidel Nordås forbedrer seg, vil det bli enda mer uholdbart å behandle ham og trener Gjert Ingebrigtsen stemoderlig.

Den betente saken har flere lag.

Bakteppet er som kjent at det skar seg skikkelig i familien Ingebrigtsen, og det fremstår som en isfront mellom faren og løpersønnene.

Etter at Gjert gikk over til å trene Gilje Nordås i stedet, har fremgangen vært eksepsjonell.

Men med det oppstår jo også situasjonen at pappa Ingebrigtsen sportslig sett hadde hatt en logisk plass i det norske støtteapparatet, som trener til en som kan sikre Norge en medalje.

Jakob Ingebrigtsen er stor gullfavoritt i VM.

Hvorfor han har fått en kald skulder får vi ikke et skikkelig svar på, men all logikk tilsier at det har sammenheng med det anstrengte forholdet til sønnen, verdens heteste mellomdistanseløper.

Det hele fremstår som en bruk av kjøttvekta i sin mest ekstreme form, der hensynet til Jakob Ingebrigtsen trumfer alt og alle.

Selvsagt er det viktig for hele norsk friidrett at den store gullkandidaten får forberedt seg skikkelig. Men det er samtidig en høy pris å betale at en annen utøvers interesser skyves ut. Riktignok får Gilje Nordås nå med seg en treningskamerat som støtte, men det er ikke det samme som å ha treneren der en trener hører hjemme.

Gjert Ingebrigtsen fikk ikke trenerakkreditering til VM.

Narve Gilje Nordås er en uskyldig part i dette, og har ikke noe ansvar for konflikter og kommunikasjonsproblemer i Ingebrigtsen-familien.

Familiestriden vet vi lite om innholdet i, og saken er sikkert krevende for alle involverte. Det er også i utgangspunktet god grunn til å respektere privatlivets fred.

Men når tredjepart rammes på den måten vi nå ser, blir ikke dette en 100 prosent privatsak lengre.

Det må nå søkes etter bedre løsninger fremover.

Alt tyder på at Gjert Ingebrigtsen kommer til å forbli en relevant figur i norsk friidrett, og da nytter det ikke å late som om han ikke eksisterer.

De fleste konflikter har flere sider, og ofte er det mulig å komme frem til et eller annet kompromiss med kjøreregler som er levelig for alle. Sett utenfra er det vanskelig å se at å ramme Gilje Nordås er den eneste mulige løsningen her.

Nå skal snart det sportslige i gang, og etter all sannsynlighet får vi mer gull og glitter å feire. Men denne saken kommer fortsatt til å kaste en skygge over glansen.