1 / 2 forrige neste fullskjerm

Rasende Henrik Ingebrigsten etter Jakobs sykdom: − Feilet fullstendig

BUDAPEST (VG) Storebror Henrik Ingebrigsten kaller VM-opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen for totalt mislykket i en ti minutters lang tirade.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og gullfavoritt som Jakob har den dårligste dagen i løpet av ett år i VM-finalen, er det åpenbart at han ikke har blitt ivaretatt godt nok, sier Ingebrigtsen til skrivende presse i Budapest.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra friidrettssjef Erlend Slokvik om Henrik Ingebrigtsens utspill.

Onsdag ble Jakob Ingebrigtsen nummer to i VM-finalen på 1500 meter bak britiske Josh Kerr. 22-åringen fra Sandnes fortalte i etterkant av løpet at han har slitt med sykdom og vond hals. Det var en nedtur etter at Jakob Ingebrigtsen har vunnet alt han har stilt opp i denne sesongen.

Torsdag løp Jakob Ingebrigtsen med feber da han sammen med Narve Gilje Nordås tok seg videre fra torsdagens forsøk på 5000 meter - som har finale søndag kveld. Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre røk ut.

– Jeg tenker på alt. Jeg tar selvkritikk for at man har tillat å sette ham i den situasjonen og gitt ham deler av ansvaret over til folk som tydeligvis ikke klarer å håndtere det hundre prosent, sier Henrik Ingebrigtsen.

SØLV: Josh Kerr vant 1500-meteren foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås.

– Jeg peker ikke fingre på noen som helst, men det er åpenbart at det er ytre påvirkninger som har gjort ham redusert, som gjør at han ikke stiller så bra som han kan. De sportslige forberedelsene hans har vært så bra som noen gang, det er ingenting jeg ser vi kunne gjort annerledes.

Henrik Ingebrigtsen varsler endringer i fremtiden:

– Det er ingen andre enn meg, Jakob og Filip som tydeligvis kan håndtere dette her. Og det er ingen andre som noen gang kommer til å få ansvar for noe som helst.

– Ingen andre får gjøre noe som helst uten at det er tegnet, tilrettelagt og planlagt på detaljnivå av meg, Filip og Jakob.

Sist sesong slet Henrik Ingebrigtsen med skader og deltok ikke i VM eller EM. Henrik var da med som støtte for Jakob, mens han i år ankom VM-troppen først tirsdag som utøver - flere dager etter lillebroren.

– Det hadde vært jævlig lett hvis jeg ikke hadde vært her i VM for å løpe selv. Da hadde vi ikke vært i den situasjonen vi er i. Men nå er jo jeg i VM for å prøve å prestere selv, og har måttet fokusere på meg selv.

– Hva ville du gjort annerledes?

– Alt. Alt måtte ha blitt gjort annerledes. På en eller annen plass.

– Hva forventer du før OL neste år?

– Nei, jeg forventer ingenting av noen. Det er det som er så fint. Og jeg tar fullt og helt ansvar for alt som handler om forberedelser.

– Hvem er det som har ansvaret?

– Det er jo jeg som har ansvaret da. Jeg har ikke overkjørt alt og alle for å få det så strømlinjeformet og isolert som mulig med så lite støy som mulig.

– Det beste for Jakob hadde vært at jeg kneblet ham, tok på ham en hette og satt ham på et rom der han ikke fikk snakke med noen eller se noen. Bare høre på podkast og spille PokemonGo. Han skulle ladet opp en annen plass og bli kjørt rett inn på stadion.

Jakob Ingebrigtsen røpet torsdag at han ikke fortalte legen eller noen andre om at kroppen ikke var på topp før VM-finalen på 1500 meter.

– Hvis han føler seg syk, burde han da ha sagt fra til legen?

– Med hvilken hensikt da, hva skal legen gjøre? Med mindre Snåsamannen hadde vært i live, er det ingen som kan gjøre noe.