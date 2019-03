Warholm dropper dobling i VM - men i EM vil han ta revansj

RUD (VG) Da Karsten Warholm (22) sist løp 400 meter flatt, endte det med sisteplass i EM-finalen. – Jo dårligere det går, jo mer revansjelysten blir jeg, sier han foran helgens innendørs-EM i Glasgow.

Samtidig er Warholm klar på at det ikke blir noen ny «dobling» i årets VM - som det ble i EM i 2018. Han kommer til å holde seg til det han kan best; 400 meter med hekker.

Warholm er klar for innendørs-EM etter en hestehandel med trener Leif Olav Alnes, som opprinnelig ikke hadde innendørsmesterskapet på sin plan for 2019.

– Da Karsten så for seg å kjøpe en travhest, så jeg muligheten til en hestehandel; Han får lov til å være med i EM, men dropper hestekjøpet, forklarer treneren smilende.

Tidligere har han kjøpt høner, gullfisk og en gammel VW Boble - uten «tillatelse» fra Leif Olav Alnes. Denne gang spurte han om lov, fordi han så for seg at Alnes skulle være trener også for travhesten.

– Jeg tror det ville ha blitt bra. Da kunne det ha blitt ei inntektskilde på si’, sier Warholm.

Nå blir det i stedet EM. I utendørs-EM sist sommer løp Warholm 400 meter flatt etter først å ha tatt gull på 400 meter hekk. Det endte med sisteplass i finalen.

– Derfor har jeg alt å vinne. Jeg dårligere det går, jo mer revansjelysten er jeg. Jeg føler at jeg har noe å bevise, sier Warholm når VG treffer han og Alnes i friidrettshallen på Rud.

HESTEHANDEL: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Jeg liker den innstillingen. Han er ikke redd for å tape. Han er bare redd for ikke å utvikle seg, sier trener Alnes.

– Hvis jeg kommer til finalen, så vil det være et fremskritt fra utendørs-EM. For her er det bare seks i finalen, der var det åtte, smiler eleven.

Alnes mener Warholms EM-dobling var legendarisk.

– Her snakker vi om mye melkesyre. Konkurrentene var «skutt» etter én øvelse. Karsten løp dobbelt så mange løp. Likevel var innstillingen hans å sprenge feltet. Jeg hyller den innstillingen.

Trenerens skepsis til at Warholm skulle være med i helgens innendørs-EM, handlet blant annet om risikoen for å bli skadet.

– Det er store usikkerhetsmomenter ved å løpe i et sånt felt. Det var mye av grunnen til at Leif var skeptisk. Det skjer mye på en 400 meter innendørs. Folk «tryner», de løper inn i hverandre. Jo, det er underholdende, men litt risikofylt.

Warholm er likevel klar for å ta den sjansen. En innendørsbane er 200 meter lang, altså er en 400 meter to runder. Han vet at mye handler om det som skjer midtveis.

– Da er det slutt på å løpe i delta baner. Alle skal inn til listen. Og det er en kritisk del av løpet.

– Derfor løpes det forholdsvis veldig fort den første runden av en 400 meter innendørs. Det er jo så viktig å få lederposisjonen når alle skal inn til listen. For på de korte langsidene er det ikke så lett å passere konkurrentene, forklarer trener Alnes.

– Hvorfor sa du likevel ja til innendørs-EM?

– Karsten har frontet at det kanskje er morsommere å ha kvalitetstrening i et mesterskap i Glasgow enn på ei trøtt treningsøkt her på Rud. Det har jeg forståelse for!

PS: 400 meter hekk er ikke innendørsøvelse!