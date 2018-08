HEFTIG KAST-ARM: Sigrid Borge (22) er klar for Diamond League-finalen i spyd. Bildet er fra friidretts-EM for tre uker siden, der hun endte på 8. plass – med motivet fra Pink Floyds «The Dark Side of The Moon» tatovert på høyre overarm. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Spyd-Sigrid: – Pink Floyd er min andre store lidenskap

Sigrid Borge (22) karakteriserer det som surrealistisk at hun er kvalifisert for Diamond League-finalen, har motivet fra Pink Floyds album «The Dark Side of the Moon» tatovert på kast-armen og prøver ikke å tenke på at premiebonusen torsdag kan dekke inn en stor del av studielånet hennes.

– Det er surrealistisk. Det har gått veldig fort å komme inn i det beste selskapet. Jeg har deltatt i fire Diamond League-stevner i løpet av én sesong, og jeg hadde ikke finalen i tankene da den startet. Det er stort, sier Sigrid Borge til VG.

Hun er fra Haus i Osterøy, som er nabokommunen til Bergen. Der bor hun fortsatt på jenterommet. Hun har påbegynt sitt fjerde år som lærerstudent. Nylig ble hun tildelt kongepokalen etter å ha vunnet sitt tredje norgesmesterskap på rad, i Byrkjelo, og å ha endt på 8. plass i EM – «bare» to meter bak bronsemedaljevinner Liveta Jasiunaite (61,59) og noen centimeter til fra sølvmedaljen som tsjekkiske Nikola Ogrodníková (61,85) vant.

– Jeg var litt irritert på meg selv etterpå. Men jeg ble også litt mer sulten, sier Sigrid Borge.

Treneren hennes er Helga Reigstad (46), tidligere spydkaster og nåværende lærer.

Sigrid Borges beste plassering i Diamond Leagues stevneserie er 4. plass fra Bislett 7. juni. Den ga henne rundt 24.000 kroner i premiebonus. En 4. plass på Letzigrund stadion i Zürich torsdag kveld, gir dobbelt så mye: Nesten 50.000 kroner. Sigrid Borge mener «alt er mulig», for eksempel en topp tre-plassering. Det vil si drøyt 80.000 i premiebonus.

Seks norske i DL-finalene Fem norske utøvere er kvalifisert for Diamond League-finalene i Zürich torsdag: Jakob Ingebrigtsen (har blitt syk), Filip Ingebrigtsen (1500 m), Karsten Warholm (400 m hekk), Sigrid Borge (spyd) og Lene Retzius (stav). Karoline Bjerkeli Grøvdal er klar for DL-finalen på 3000 meter hinder i Brussel fredag.

– Jeg prøver ikke å tenke på det så mye. Det er resultatene som teller. Det er en bonus. Men det vil komme kjempegodt med. Jeg er student og har studielån, svarer hun på VGs spørsmål om saftige finalebonusene i friidrettens mest attraktive stevneserie.

Sigrid Borge påpeker at «alt» ved Diamond League er annerledes enn hun er vant med. Du melder deg ikke på, du blir invitert. Du bestemmer ingenting selv; hvor du skal bo for eksempel.

Hun har aldri kastet på den store lukkede stadion i Zürich. Men blir det «vind og alt», kan spydet hennes gå langt torsdag kveld. Hun føler seg sterk i kroppen, hun er blitt raskere etter å ha lært seg å sette høyere fart i tilløpet. Det er også årsaken til at hun kastet lenger i fjor (pers 63,28) enn i år (årsbeste 62,42): Hun må venne seg til den nye tilløpsteknikken.

– Du har uttalt at du ikke har vinnerinstinkt?

– Ja, det stemmer. Jeg har taklet litt for godt å tape. Jeg prøver å lære meg til å være mer egoistisk. Til å ha lyst til å vinne, at det ikke er «greit» om de andre gjør det. Det er en del av læringsprosessen, svarer Sigrid Borge.

Hun har mange ganger fått spørsmål om Trine Hattestads gjeldende norske rekord 69,48 meter fra Bislett 28. juli 2000. Den nesten like gammel som Sigrid Borge.

– Når står den for fall?

– Du må gi meg et par år til. Det var jo også verdensrekord den gang. Det sier sitt om hvor god den er, svarer Sigrid Borge.

Og så var det Pink Floyd-lidenskapet, understreket med motivet fra albumet «The Dark Side of The Moon fra 1973 tatovert på 22 år gamle Sigrid Borges høyre overarm:

– Pink Floyd er en annen stor lidenskap. Det var i andre klasse på videregående at jeg hørte musikken deres og virkelig fikk sansen for den. Det første albumet jeg kjøpte var «Wish You Were Here», forteller Sigrid Borge.