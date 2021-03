HAR FÅTT NY JOBB: Christina Vukicevic Demidov skal ta på seg headsettet i tiden som kommer. Foto: Helge Mikalsen, VG

Vukicevic Demidov erstatter Karen-Marie Ellefsen som NRK-profil

Tidligere friidrettsprofil Christina Vukicevic Demidov (33) er klar for NRK som TV-kommentator og ekspert.

Av Joachim Baardsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

33-åringen ble for en stund tilbake testet med friidrettskommentator Jann Post under prøveopptak for NRK og skal ha vist seg frem på en positiv måte. Nå har den tidligere hekkeløperen blitt enig om en toårsavtale med kanalen.

Hun skal ha blitt valgt fremfor en rekke søkere til rollen, etter at Karen-Marie Ellefsen (70) måtte gi seg på grunn av alderen.

– Det er riktig det. Hun skal jobbe for oss. Vi er veldig glad for det. Vi har jobbet en stund for å finne ut hvordan vi skal løse friidrettstrioen etter at Karen-Marie sluttet, sier Torbjørn Sarre-Jensen til VG.

Han er redaksjonssjef i NRK, og har ansatt en dame som er veldig fornøyd med å ha fått jobben.

– Jeg syns det er kjempestas. Det er rått at jeg får prøvd meg på noe sånt som dette. Det er kjempekult at jeg får jobbe med friidrett, at det er sammen med Jann Post og Vebjørn Rodal – og at det er i NRK, sier Vukicevic Demidov til VG.

Her forteller Karen-Marie Ellefsen hvordan det var å motta hedersprisen under Gullruten:

Var på «småskummel» test

Vukicevic Demidov la opp hekkeløperkarrieren i 2016, da hun ble gravid med ektemannen Vadim Demidov.

Nå skal hun bruke kunnskapen hun opparbeidet seg gjennom karrieren i hennes nye TV-jobb.

– Jeg har verdens beste læremester i Jann, og så har jeg Vebjørn i tillegg. Så jeg har to veldig flinke karer ved min side. Det er usikkert når oppstart blir på grunn av coronasituasjonen, men jeg skulle helst ha begynt i morgen, sier 33-åringen entusiastisk.

Hun beskriver samtidig opptaksprøven for en stund tilbake som skummel.

– Jeg var på en test. Det var småskummelt, for det var noe jeg aldri hadde gjort før. Men da jeg var ferdig, tenkte jeg: «Kan jeg bare få lov til å gjøre dette flere ganger?» For det var så gøy.

– En annen kompetanse

Redaksjonssjef Sarre-Jensen forteller at de har gjort en grundig vurdering av aktuelle personer til rollen, før valget falt på Vukicevic Demidov.

– Det har vært en lang prosess hvor vi har vurdert både interne og eksterne kandidater. Vi har testet Christina på kommentering og fant ut at det var et så bra utgangspunkt at vi ville gå videre på det. Hun er et spennende valg. Hun har masse erfaring og kunnskap, sier NRK-sjefen.

Vukicevic Demidov vil kommentere både løpsøvelser og tekniske øvelser når friidrett sendes på NRK de neste årene.

– Vi ser på hvordan vi skal finne de riktige rollene mellom Vebjørn, Jann og Christina. Hun har en annen kompetanse og bakgrunn enn Karen-Marie, så vi vil se på hvordan vi vil modellere den trioen. Hun skal ikke gjøre akkurat det samme som Karen-Marie, men hun kommer inn som en ny ressurs, sier Sarre-Jensen.