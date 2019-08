SLITER: Isabelle Pedersen tok NM-gull, men har ikke klart VM-kravet. Foto: Vidar Ruud

Hekke-Isabelle om trøbbel-sesongen: – Helt forskjellig verden

HAMAR (VG) Isabelle Pedersen (27) vant NM-gull på 100 meter hekk på tiden 13.17. Men hun er åpenbart frustrert over 2019-sesongen – hvor hun ikke er i nærheten av fjorårets kjempetider.

Faktisk har hun ennå ikke klart VM-kravet (12,98). Men sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, sier til VG at hun har flybillett til VM i Doha, som starter 27. september.

– Hun er inne på rankinglisten. Vi tror at hun kommer til å løpe fortere enn hun gjorde på Bislett. Vi har regnet med henne da vi har booket reise, sier Slokvik.

Det klarte hun ikke i NM. Tiden 13,17 holdt likevel til gull.

– Det var flere ting som stemte nå, og jeg hadde en fin rytme. Men det mangler fremdeles et par siste biter, og sånn har det vært denne sesongen, sa Pedersen til NRK, for hun forklarte hvilke biter som manglet.

– Det er en timing som skjer inn til hekken. Treffer du den riktig så forsvinner tid, treffer du den feil så går det motsatt vei. Den har vært litt vanskelig i år, forklarte Pedersen til NRK etter gulløpet.

På Bislett 13. juni løp Pedersen på 13,08. Det er årsbeste. Men hele 0,36 sekunder saktere enn fjorårets norgesrekord (12,72) som hun oppnådde i London. Hele åtte ganger var BUL-løperen fra Bergen under 13 sekunder i fjorårets kanonsesong som dessverre endte med EM-fiasko i Berlin.

– Det er to helt forskjellige verdener. Men jeg driver med verdens vanskeligste øvelse for kvinner i friidrett. Uten tvil. Da er det bare én liten feil som skal til så rakner det. Og det er aldri det samme, sier Isabelle Pedersen.

– Er det tøft for deg nå?

– Det er jo ingen idrettsutøvere som har lyst til å komme tilbake etter en kjempesesong - å være i form - men ikke få lov til å vise det. Om du er kunstner, arkitekt eller idrettsutøver, så er det aldri gøy ikke å få det til, svarer Pedersen.

Hun understreker at hun har klart å «snu båten» tidligere. Og at det bare er hard jobbing som skal til. Hun påpeker også overfor VG at det tross alt er åtte uker til VM.

Isabelle Pedersens resultater 100 hekk i år 20.04: Torrence, California. 13,45. 03.05: Doha 13,26. 09.06: Hengelo 13,27. 13.06: Oslo 13,08. 09.07: Luzern 13,34. 24.07: Joensuu 13,23. 24.07: Joensuu 13,25. 04.08: Hamar 13,16. Vis mer

Pedersen liker opplagt ikke temaet i mixed-zone-teltet på NM-arenaen. Ovefor VG bekrefter hun at hun har takket nei til masse intervjuer i sommer. Og forklarer hvorfor.

– Vi sa nei til alle intervjuer denne sesongen fordi vi er fullstendig klar over at folk har veldig lyst til å grave. Og folk har veldig lyst å få kommentarer. Men det er ikke interessant når vi står i en sesong og prøver å få ting til. Ikke er det motiverende, og ikke er det inspirerende, sier Isabelle Pedersen.

